Inglaterra derrota a Croacia con doblete histórico de Harry Kane

Inglaterra derrotó 4-2 a Croacia en su debut del Mundial 2026 con un gran partido de Harry Kane, que empató el récord de más goles para un jugador inglés en la historia de la Copa del Mundo.

Kane llegó a 10 goles en Mundiales empatando al delantero histórico Gary Lineker. Los únicos jugadores en tener 10 goles o más de Inglaterra en Copa del Mundo.

El delantero del Bayern Múnich aportó dos goles, Jude Bellingham anotó el tercero y Marcus Rashford liquidó el partido a favor de los ingleses.

Harry Kane ties Gary Lineker as England’s all-time top goalscorer at the FIFA World Cup ??????? pic.twitter.com/5vakSnehf9 — FOX Sports (@FOXSports) June 17, 2026

Los “Three Lions” son otro de los equipos que quieren ser candidatos al título y salieron de uno de los partidos más parejos de la fase de grupos.

Inglaterra volverá a jugar el próximo martes 23 de junio ante Ghana en el Estadio de Boston en Foxborough.

Por su parte Croacia deberá levantarse de una dura derrota ante Panamá en su segunda jornada del Grupo L.

Harry Kane se impuso ante la defensa de Croacia

Inglaterra se midió ante Croacia en uno de los partidos más parejos en esta primera fecha de los grupos.

En el minuto 12, Luka Modric cometió un penal claro contra Madueke que puso a Kane en el gol desde los 12 pasos.

El delantero inglés falló en su primer intento, pero el guardameta Livakovic se adelantó por lo que tuvo que repetirse. Kane no falló en su segundo intento para abrir el marcador.

HARRY KANE BAGS A BRACE! ???????



2 goals in an incredible start to the 2026 FIFA World Cup for the England captain pic.twitter.com/4ThDwnGFJ2 — FOX Sports (@FOXSports) June 17, 2026

Martin Baturina hizo un golazo para Croacia desde fuera del área en el minuto 36 que devolvía la esperanza a los croatas.

Pero sería nuevamente Kane, de cabeza, que puso adelante a Inglaterra con su gol número 10 en Copas del Mundo.

Petar Musa empató nuevamente el partido al 45+5 del primer tiempo, justo antes de terminar el tiempo reglamentario.

Aunque Inglaterra creció en el segundo tiempo con un destacado Jude Bellingham. La estrella del Real Madrid se desmarcó por derecha y con un sutil remate de derecha venció al guardameta croata.

JUDE BELLINGHAM GIVES ENGLAND THE LEAD! ???????



Dream start to the 2nd half for the Three Lions pic.twitter.com/Qu79xp2Dv1 — FOX Sports (@FOXSports) June 17, 2026

Ambos equipos contaron con oportunidades de frente al arco, pero sin ser certeros. Con los cambios de Bukayo Saka y Marcus Rashford llegó el cuarto gol definitivo para que Inglaterra consolidara su victoria.

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