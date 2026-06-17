Jasmín Sánchez, aspirante a la Asamblea estatal de NY por el distrito 65, agradece endoso de Victoria Ciudadana (MVC)

NUEVA YORK – Jasmín Sánchez, candidata a la asamblea estatal de Nueva York por el distrito 65, dijo sentirse profundamente honrada y agradecida con el endoso por parte de la Red de la Diáspora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

“Mi participación en el MVC siempre se ha basado en una convicción sencilla: nuestras comunidades merecen tener voz, ya sea que vivamos en la isla o en la diáspora. Como residente del Lower East Side, sé que nuestras luchas, nuestra cultura y nuestro futuro están profundamente conectados más allá de las fronteras”, compartió Sánchez en una publicación en sus redes sociales el lunes.

La Red es la extensión de ese partido puertorriqueño en la diáspora.

Sánchez, activista de Loisaida (Lower East Side) en Manhattan, pero de origen boricua, añadió que se involucró con el MVC porque comparten sus mismos valores.

“Autodeterminación, democracia, transparencia, justicia social y la creencia de que la gente común debe tener poder sobre las decisiones que moldean sus vidas. Estos son los mismos valores que han guiado mi labor como organizador, defensor de causas y candidato”, expuso la contendiente quien ha residido toda su vida en viviendas públicas de NYCHA (Autoridad de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York).

A juicio de la líder comunitaria, es importante que la diáspora boricua se vincule e involucre en los asuntos que afectan a los puertorriqueños en la isla.

“La diáspora puertorriqueña tiene la responsabilidad, no solo de celebrar nuestra cultura, sino también de solidarizarse con el pueblo de Puerto Rico en la lucha por la dignidad, la justicia económica y un futuro libre de austeridad y desplazamientos”, afirmó Sánchez, graduada de la Escuela de Estudios Laborales y Urbanos de CUNY (Universidad de la Ciudad de NY).

Sánchez ligó las propuestas del MVC a una “política diferente” que viene de organizaciones de base.

“Este respaldo significa mucho para mí, porque proviene de personas que creen en construir una política diferente: una que rinda cuentas a la comunidad y no a las maquinarias políticas; una que valore la participación por encima de la exclusión; y una que comprenda que el cambio real surge desde la base”, contrastó.

“Gracias a @mvcdiaspora por su confianza, su colaboración y su compromiso con un futuro mejor para los puertorriqueños en todas partes. Juntos, seguiremos tendiendo puentes entre nuestras comunidades y luchando por la justicia a ambos lados del mar”, concluyó la aspirante, quien se ha presentado como una de la comunidad en la que nació y se creció en el East Village.

La Red de la Diáspora del MVC indicó en un comunicado que decidieron respaldar a Sánchez por su historial comunitario.

“Tras una cuidadosa evaluación colectiva de su historial, su arraigo comunitario y su visión de futuro, estamos completamente convencidos que Jasmín es una líder transformadora que el distrito y la ciudad de Nueva York necesitan con urgencia”, resaltaron.

“Como una extensión de los principios de justicia social, transparencia y equidad que guían a nuestro movimiento, reconocemos en Jasmín Sánchez a una aliada incondicional que entiende de primera mano los desafíos de las familias trabajadoras, de los inmigrantes y de los sectores históricamente marginados de la ciudad de NY”, agregaron.

Entre las propuestas en la plataforma de Sánchez destacan la defensa de los derechos de los inquilinos, la expansión de vivienda asequible y detener la gentrificación. También ha prometido proteger y apoyar a los pequeños y medianos comerciantes, promover empleos con salarios dignos y defender la economía local contra los intereses corporativos.

La educación pública también es un tema clave en su agenda. Sánchez se ha propuesto impulsar la educación de calidad y la equidad en fondos para escuelas locales y programas bilingües, así como incrementar el acceso a programas extracurriculares y tecnológicos en las escuelas.

Sánchez además se ha comprometido en impulsar políticas con enfoque de género y apoyar a madres jefas de hogar. La candidata respalda el acceso universal a cuidado de salud de calidad y una reforma en el sistema judicial que priorice la prevención y la rehabilitación.

En términos de la diáspora, Sánchez dijo que trabajará para crear puentes sólidos y empoderar los ya existentes para que los migrantes sean actores activos y tengan voz en la creación de política pública.

Sánchez compite por la posición que actualmente ocupa Grace Lee. Entre sus rivales, se encuentra Illapa Sairitupac, de origen peruano y quien recibió el apoyo de New York City Democratic Socialists of America, New York Working Families Party y el alcalde Zohran Mamdani.

Otra de las aspirantes es la afroamericana Mariam James, vicepresidenta del Comité Ejecutivo del Partido Democrático de Manhattan.

James cuenta con los endosos de Downtown Independent Democrats, Stonewall Democrats of NYC, Labor Press, entre otros.

Sánchez ha recibido el respaldo de la congresista Nydia Velázquez; la expresidenta del Concejo de Nueva York, Melissa Mark-Viverito, y del senador estatal Luis Sepúlveda. También fue endosada por DC37, sindicato de empleados públicos más grande de la ciudad de Nueva York.

En la parada puertorriqueña del pasado domingo en NY, participaron líderes de MVC como su coordinadora general, Eva Prados Rodríguez.

Junto a miembros de la coalición Power 4 Puerto Rico cargaban carteles en contra del desarrollo del megaproyecto Esencia en Cabo Rojo. Representantes de MVC también participaron del almuerzo en Gracie Mansion que encabezó Mamdani.

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