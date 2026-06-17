Nydia Velázquez exige a Claire Valdez que se disculpe por “ataques ridículos” a Antonio Reynoso

NUEVA YORK – La congresista de Nueva York Nydia Velázquez exigió a la asambleísta estatal Claire Valdez, quien busca ocupar el escaño que dejará por el distrito 7, que se disculpe por los “ataques ridículos y divisivos” contra Antonio Reynoso, uno de sus contendientes.

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“Las campañas pueden volverse tensas, pero inventar mentiras infundadas y perjudiciales sobre @ReynosoBrooklyn es inaceptable e impropio de un candidato al Congreso. Exijo a @claireforny que se disculpe por estos ataques ridículos y divisivos. Nos merecemos algo major”, pidió la representante progresista este martes.

Velázquez compartió el mensaje desde su cuenta personal @ReElectNydia en la red social X.

Las expresiones de Velázquez, quien busca que Reynoso la suceda en la posición, surgieron luego de que la campaña de Valdez circuló información en la que vincula al exconcejal con donantes ligados a AIPAC (Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel) y al súper PAC “Real Fight NYC” que identificaron como “recientemente registrado”.

El portavoz de la campaña Claire Valdez para el Congreso, Ritti Singh, alegó que el súper PAC presuntamente contribuyó a Reynoso el viernes.

“Se constituyó tan tarde deliberadamente para que sus donantes permanezcan en el anonimato hasta después de las elecciones”, indicó mediante las declaraciones escritas.

“Lo que sí sabemos es que donantes de AIPAC han aportado el máximo permitido a Antonio Reynoso, y que AIPAC ha pasado este ciclo electoral creando comités pantalla (“shell PACs”) en todo el país para derrotar a candidatos que se oponen al genocidio y defienden la paz, sin dejar rastro de su participación”, argumentó Singh.

De inmediato, representantes de la campaña de Reynoso rechazaron la información y afirmaron que Valdez y su equipo mienten.

Annabel Lasally, directora de campaña de Antonio Reynoso para el Congreso, afirmó que el progresista no ha aceptado dinero de donantes de AIPAC.

“En menos de cuatro días, la campaña de Claire Valdez ha sido sorprendida mintiendo dos veces sobre Antonio Reynoso y su visión progresista para el distrito NY-7. Antonio Reynoso nunca ha aceptado ni un centavo de dinero de AIPAC, y cualquiera que afirme lo contrario está mintiendo descaradamente. Eso contradice directamente los valores de Antonio, y cualquier contribución que en algún momento se haya identificado como proveniente de un donante de AIPAC ha sido reembolsada. En segundo lugar, tal como informó Ryan Grim hoy mismo, Real Fight NYC ha confirmado que no recibe financiación de AIPAC ni de entidades relacionadas, sino que se financia mediante sindicatos, en particular la Federación Estadounidense de Maestros (AFT)”, expuso.

Lasally catalogó como “decepcionante” que se divulgaran estos “engaños” en la recta final de la campaña o a prácticamente una semana antes de las primarias (23 de junio).

“Los neoyorquinos merecen un debate honesto sobre la asequibilidad, la vivienda, la atención médica y el futuro de nuestras comunidades, en lugar de campañas de desprestigio desesperadas diseñadas para confundir a los votantes. Antonio ha dedicado su vida a luchar por la clase trabajadora y ha sido sumamente claro respecto a sus valores”, argumentó.

“Estamos centrados en ganar con una campaña que une a las personas en torno a nuestros valores progresistas compartidos, no una que las divide para obtener rédito político. Mientras algunos son capaces de decir cualquier cosa con tal de ganar una elección, Antonio se concentra en dialogar con los votantes, difundir un mensaje de unidad y compartir con orgullo el espíritu de nuestra campaña por todo el distrito”, puntualizó la directora de la campaña de Reynoso.

La información de la campaña de Valdez fue enviada a medios después de que Reynoso y Julie Won, la tercera candidata en la contienda por el distrito 7, compartieron un comunicado en el que señalaban a la socialista demócrata de beneficiarse de un “súper PAC” ligado a un supuesto “megadonante” republicano del movimiento MAGA, entre otros, asociados a los grandes intereses.

En el texto conjunto, los aspirantes tildaron el discurso de Valdez de “hipocresía” en vista de sus lazos con los Socialistas Democráticos de América (NYC-DSA),

En el escrito, el dúo planteó que la asambleísta incumplió con la promesa de rechazar el financiamiento por parte de los comités llamados súper PAC.

“Ahora está claro que Claire Valdez ha incumplido esa promesa. Lo que resulta aún más preocupante es que su campaña actualizó su sistema de instrucciones públicas —conocido como ‘redbox’— inmediatamente después del primer debate televisado, para ordenar a sus súper PACs que atacaran a otros candidatos”, alegaron los contendientes al referirse al método para publicar instrucciones de mensajes dirigidos a grupos externos que realizan gastos electorales.

“La hipocresía es indignante. Claire Valdez se está beneficiando de un súper PAC financiado por un megadonante republicano del movimiento MAGA, al tiempo que acepta el apoyo de un multimillonario tecnológico, de un contratista que se declaró culpable en un caso de robo de salarios a trabajadores inmigrantes y de un ejecutivo de una cadena hotelera con un largo historial de conflictos laborales. Esta no es la manera de acabar con el fallo ‘Citizens United’; debemos poner freno al gasto ilimitado y opaco de los súper PAC en la política y proteger la transparencia de nuestra democracia”, agregaron sin precisar los nombres de los donantes.

Velázquez, de origen boricua, endosó en enero pasado a Reynoso para la posición que ocupará hasta este año tras anunciar su retiro.

La congresista ha expresado públicamente su desaprobación a la decisión del alcalde de la ciudad Zohran Mamdani de apoyar a Valdez. Entre otras cosas, la representante dijo que el endoso del alcalde amenazaba con dividir la coalición que lo llevó al poder.

La contienda por el distrito 7 que incluye vecindarios de Brooklyn y Queens ha puesto de relieve las fracturas dentro del Partido Demócrata entre facciones progresistas y socialistas.

Otro ejemplo de lo anterior es el caso de la contienda por el distrito 13, que cubre zonas de El Bronx y el Alto Manhattan.

El incumbente Adriano Espaillat se enfrenta a Darializa Ávila Chevalier, Theo Chino-Tavárez y a Óscar Romero.

Para esa posición, el alcalde apoyó a Ávila Chevalier del bloque socialista democrático.

En el caso del distrito 7, Velázquez dijo que respaldó a Reynoso porque era el candidato más capacitado, no solo para atender las necesidades de la clase trabajadora y los reclamos de asequibilidad, sino para “defender” los intereses de Puerto Rico a nivel federal.

En el comunicado en el que anunció el endoso, la congresista resaltó el compromiso del presidente de Brooklyn para un proyecto de autodeterminación que lleve a la resolución del tema del estatus de Puerto Rico.

“Me enorgullece apoyar a Antonio Reynoso, hijo de Los Sures. Es un líder progresista de nuestra comunidad, listo para continuar nuestra lucha. Antonio comprende las dificultades de las familias trabajadoras porque las ha vivido, y ha logrado cambios reales para nuestras comunidades. Se enfrentará a Trump sin titubeos, luchará contra la desigualdad y la injusticia, y abogará por la abolición del ICE. Defenderá a Puerto Rico, a nuestra gente y nuestro derecho a la autodeterminación, al mismo tiempo que apoyará a las comunidades latinas en todo el país”, afirmó la legisladora federal.

Desde que informó sobre su respaldo a Reynoso, a Velázquez se le ha visto en varios eventos públicos con el contendiente. Durante la parada puertorriqueña en Manhattan este pasado domingo, la política desfiló junto a Reynoso montada en un vehículo.

Velázquez fue una de las homenajeadas en la edición 69 de la parada por su trayectoria.

Previamente, Antonio Reynoso for Congress divulgó un video en el que aparece junto a Velázquez promoviendo su candidatura desde el Caribbean Social Club de Brooklyn, propiedad de la icónica líder puertorriqueña María Antona Cay, mejor conocida como “Toñita”.

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