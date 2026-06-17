Luis Miguel fue sometido a una cirugía cardíaca en Nueva York

El cantante Luis Miguel fue sometido a una delicada cirugía del corazón en Nueva York, según informó la revista española Semana, citando fuentes cercanas al entorno del artista.

Luis Miguel, conocido como “El Sol de México”, ha estado hospitalizado durante dos semanas en el hospital Mount Sinai de Nueva York.

La revista española señala que el intérprete se encuentra bajo un “estricto protocolo de cuidados y revisiones que ha permitido controlar en todo momento su estado y responder de forma inmediata a cualquier necesidad”. Además, el músico ha estado acompañado en todo momento de su pareja, la diseñadora española Paloma Cuevas.

Semana señala que la cirugía de Luis Miguel salió según lo previsto y el cantante está reaccionando favorablemente en su recuperación. “Los partes médicos que se han trasladado a su círculo más cercano hablan de una evolución ‘plenamente favorable'”, dice la revista este 17 de junio.

Los médicos estarían evaluando la posibilidad de dar de alta a Luis Miguel en los próximos días, si su recuperación continúa siendo positiva. “Una vez completados todos los controles y revisiones considerados imprescindibles antes de abandonar el centro”.

El 15 de mayo surgió la información de que “El Sol de México” fue hospitalizado en Nueva York. El pasado 22 de mayo, Galena Solano, reportera de “El Gordo y la Flaca” de Univision, aseguró que el cantante ingresó al hospital con el apellido de su madre y que ya había sido dado de alta.

“Yo llamé anoche y me dijeron que lo habían dado de alta. Llamé esta mañana y me dijeron que le habían dado de alta. La persona que me está informando me dijo que ya no se encuentra en el hospital. Checaron varios de los pisos y a Luis Miguel no lo encuentran por ningún lado”, añadió en el programa de Univision.

La información publicada por la revista Semana señala que el cantante se mantiene todavía hospitalizado.

La carrera de Luis Miguel se ha caracterizado por prolongada fama y también por el hermetismo con el que ha manejado su vida privada. Durante los últimos años ha circulado la información de que el astro mexicano ha tenido varios problemas de salud, pero ni el cantante ni su equipo se han pronunciado al respecto.

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