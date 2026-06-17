Messi desató polémica por dura patada que pudo ser roja

Messi regaló una noche memorable nunca antes vista en la historia de los mundiales. En una actuación en la que endosó hat-trick a Argelia y rompió o igualó una catarata de 14 récords, ‘La Pulga’ generó polémica por una dura patada que pudo ser roja y el VAR no revisó.

Al 17′, Messi frotó la lámpara y marcó el primer tanto del partido y de su cuenta personal. Sin embargo, a los 30 minutos del primer tiempo quiso presionar la salida de la defensa argelina, pero llegó tarde y cometió falta sobre Aissa Mandi, capitán de Argelia.

Messi clavó los tachones en la pantorrilla del defensa rival. El árbitro polaco Szymon Marciniak pitó la falta, pero no recibió ni advertencia, ni tarjeta amarilla.

No siquiera una llamada de atención a Messi tras esto pic.twitter.com/OVsuPV9dJn — Ricardo López Juárez (@Ricardo_Deporte) June 17, 2026

El VAR tampoco llamó a revisión una jugada que, bajo los estándares de arbitraje actual y los vistos ya en otros partidos de este Mundial, hubiese sido roja.

Un ejemplo que contrasta fue lo ocurrido en el duelo inaugural entre México y Sudáfrica, en el que hubo tres expulsiones por jugadas de menor intensidad.

La acción rápidamente corrió como la espuma en redes sociales y generó un alud de comentarios, interacciones, interpretaciones y análisis en los que se exponía como error arbitral la decisión del polaco y la no actuación del VAR.

La actuación estratosférica de Messi solapó, pero no eclipsó la polémica. El capitán argentino firmó otros dos goles para completar un hat trick histórico y alcanzar los 16 tantos de Miroslav Klose, con quien ahora comparte el récord de máximo goleador en la historia de los Mundiales.

Tras la victoria ante Argelia en el debut, Argentina enfrentará a Austria el lunes 22 de junio en el Estadio Dallas. Cinco días después, el sábado 27, volverá a ese mismo escenario para medirse con Jordania.

En esa doble jornada, Messi tendrá la oportunidad de quedar en soledad como el máximo artillero de todos los tiempos en la Copa del Mundo.



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