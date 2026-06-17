NYC instalará baños públicos inteligentes en los 5 distritos

La Ciudad de Nueva York dará un nuevo paso para enfrentar uno de sus problemas urbanos más persistentes: la escasez de baños públicos. La administración del alcalde Zohran Mamdani anunció este miércoles un contrato de $4 millones de dólares para instalar sanitarios inteligentes y alimentados con energía solar en 17 puntos de alto tránsito distribuidos en los cinco distritos.

De acuerdo a información de Gothamist, el proyecto estará a cargo de la empresa Throne Labs, con sede en Washington, D.C., y forma parte de la estrategia impulsada por el alcalde durante sus primeras semanas de gobierno para ampliar el acceso a baños públicos seguros y funcionales.

A diferencia de los baños tradicionales conectados a la red de alcantarillado, estas nuevas unidades funcionan de manera autónoma y no requieren conexión a servicios públicos. Esto permite una instalación más rápida y con costos considerablemente menores, según explicaron las autoridades municipales.

Los sanitarios contarán con lavamanos, cambiadores para bebés y espacio similar al de un baño convencional. Además, estarán equipados con tecnología de monitoreo remoto mediante sensores que permitirán supervisar su estado en tiempo real. El sistema podrá alertar automáticamente cuando sea necesario rellenar los depósitos de agua, vaciar los residuos o atender incidencias operativas.

Tecnología para mejorar el mantenimiento

Uno de los principales desafíos de los baños públicos en Nueva York ha sido su mantenimiento. Para evitar problemas recurrentes, las nuevas unidades incorporarán herramientas digitales capaces de detectar cuándo requieren limpieza o asistencia técnica.

Funcionarios municipales señalaron que cada baño necesitará una limpieza manual después de entre 11 y 15 usos. Asimismo, el contrato establece que la empresa deberá responder a emergencias, como personas atrapadas en el interior, en un plazo máximo de dos horas.

Las autoridades también buscan prevenir que las instalaciones sean utilizadas como refugio permanente. Por ello, los sensores permitirán identificar situaciones inusuales y facilitar una respuesta más rápida de los equipos encargados del mantenimiento y la supervisión.

Acceso mediante celular y apoyo para personas sin hogar

Los usuarios podrán ingresar a los baños mediante un código QR, un mensaje de texto o una aplicación móvil. Sin embargo, las autoridades reconocieron que no todas las personas cuentan con acceso a teléfonos inteligentes.

Para garantizar la inclusión, equipos de alcance comunitario distribuirán tarjetas físicas que permitirán utilizar las instalaciones a personas en situación de calle o a quienes no dispongan de dispositivos móviles.

Además, los nuevos baños ofrecerán productos menstruales gratuitos, una medida que busca ampliar la accesibilidad y responder a necesidades básicas frecuentemente ignoradas en la infraestructura urbana.

En un comunicado, Mamdani destacó que la falta de baños públicos genera ansiedad y dificultades cotidianas para residentes y visitantes. “Construir una ciudad en torno a las necesidades de los neoyorquinos significa llevar baños públicos de alta calidad a los vecindarios donde vivimos, trabajamos y disfrutamos nuestro tiempo”, afirmó el alcalde.

La ubicación exacta de las 17 instalaciones será determinada por los departamentos de Parques y Transporte de la ciudad. Según el cronograma anunciado, los primeros baños inteligentes comenzarán a aparecer en las calles de NYC antes de que concluya el verano.

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