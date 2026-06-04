Tom Holland frenó grabaciones de “Spider-Man: Brand New Day” por una razón

Christopher Nolan logró algo que pocos directores podrían conseguir, mover los planes relacionados a Spider-Man. Antes de ponerse el traje del superhéroe para “Spider-Man: Brand New Day”, Tom Holland tenía una cita pendiente con “The Odyssey”, la ambiciosa producción del cineasta británico que terminó modificando el calendario de Sony.

El propio actor reveló en una entrevista con GQ que los rodajes de ambas películas coincidían, una situación que lo obligó a contactar a Tom Rothman, director ejecutivo de Sony Pictures.

La conversación no era sencilla. Holland quería participar en el proyecto de Nolan y, para hacerlo posible, necesitaba que el estudio aceptara retrasar el inicio de la próxima entrega del héroe arácnido.

“Le dije a Chris: ‘Mira, quiero hacer esta película, pero si voy a hacerlo, tendré que llamar a Sony para tener una conversación muy incómoda’”, contó Holland al medio.

La conversación crucial que cambió el calendario

La petición no era sencilla. Por un lado estaba “Spider-Man: Brand New Day”, una de las producciones más importantes para Sony. Por el otro, “The Odyssey”, la ambiciosa adaptación de Christopher Nolan inspirada en el clásico relato de Homero.

Para sorpresa del actor, Rothman aceptó modificar los planes. Holland considera que la reputación de Nolan fue clave para conseguirlo.

“Creo que una de las razones por las que Sony estuvo dispuesta a mover el calendario es porque Chris tiene esa reputación de que ‘esta película no se va a extender cinco meses más de los previsto y, realmente, no vamos a perder a Tom durante dos años’. Con cualquier otro director, probablemente habría sido una conversación un poco diferente”, explicó.

La apuesta terminó dando resultados incluso mejores de lo esperado. Según relató el propio intérprete, “The Odyssey” finalizó su rodaje nueve días antes de lo programado.

Beneficio inesperado para Spider-Man

Ese margen extra tuvo consecuencias importantes para la película del universo Marvel. Holland aseguró que el cambio permitió incorporar a Destin Daniel Cretton, conocido por dirigir “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, además de brindar más tiempo para perfeccionar el libreto.

“‘The Odyssey’ casi salvó a Spider-Man porque no habríamos tenido a Destin. Él no habría estado listo para hacer la película cuando nosotros estábamos listos para comenzar. Tampoco habríamos tenido esos seis meses para desarrollar el guion con él y llevarlo al punto en el que está ahora”, afirmó.

El actor fue incluso más lejos al valorar el resultado del proceso: “Realmente, creo que hemos hecho la mejor versión posible de una película de Spider-Man. Así que, aunque para Sony fue una decisión difícil de aceptar, creo que, en retrospectiva, están muy agradecidos de que haya sucedido”.

“The Odyssey” llegará a los cines el 17 de julio y seguirá el peligroso regreso de Odiseo a Ítaca tras la Guerra de Troya. Matt Damon interpreta al legendario héroe, mientras que Tom Holland da vida a Telémaco, su hijo.

Dos semanas después, el 31 de julio, será el turno de “Spider-Man: Brand New Day”, la cuarta aventura del actor como Peter Parker tras los acontecimientos de “Spider-Man: No Way Home”. En ambas producciones comparte elenco con Zendaya, mientras que Jon Bernthal también forma parte de los repartos.

Sigue leyendo:

Sorpresivamente “Spider-Man: Brand New Day” adelanta su llegada a los cines

“Spider-Man: Brand New Day” hace historia con el lanzamiento de su primer tráiler

“The Odyssey”, de Christopher Nolan, ya tiene fecha de estreno