Aficionados del Inglaterra-Croacia bebieron más de 45,000 cervezas en bares

Los aficionados que acudieron a Arlington para presenciar el miércoles el encuentro de la primera jornada del grupo L del Mundial entre Inglaterra y Croacia se bebieron 45,349 cervezas en un bar cercano al estadio AT&T.

El local Texas Live! destacó que vendió más cervezas que lo que suele ser habitual en un partido de play off de los Dallas Cowboys, en una jornada con altas temperaturas que propició que los seguidores de ambos equipos se refugiasen en bares antes del comienzo del partido.

La presencia de los hinchas ingleses también se notó en Dallas y más concretamente en el Londoner Pub, local de inspiración británica, que se vio desbordado por los seguidores del conjunto de Los Tres Leones, que se bebieron 5,000 cervezas la noche del sábado y fue complicado desalojarlos.

Unquenchable Scottish thirst for World Cup beer pushes Boston bars to the limit https://t.co/tBzE5UBHy2 https://t.co/tBzE5UBHy2 — Reuters (@Reuters) June 18, 2026

Seis personas fueron arrestadas durante el Inglaterra vs. Croacia

Seis personas fueron arrestadas durante el partido que disputaron el miércoles Inglaterra y Croacia por el grupo L del Mundial 2026 en el estadio AT&T, informó la policía de Arlington.

Tres personas fueron arrestadas bajo sospecha de delitos relacionados con drogas, una por embriaguez en público y otra bajo sospecha de venta de marcas falsificadas que involucran productos valorados entre $2,500 y $30,000 dólares.

Ninguno de los detenidos es de nacionalidad británica, según confirmó la policía de Arlington, que también informó de que los agentes también respondieron a dos denuncias de peleas dentro del estadio AT&T el miércoles, pero no hubo arrestados por los incidentes.

En el primer partido que acogió el estadio de Arlington, que disputaron Países Bajos y Japón el pasado domingo, se practicaron tres detenciones.

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