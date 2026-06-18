Familia Messi confirmó problemas de salud de Jorge Messi: “Se encuentra bajo seguimiento médico”

La familia de Lionel Messi confirmó este jueves que Jorge Messi atraviesa un problema de salud y aclaró que se encuentra “bajo seguimiento médico”, en medio de rumores y versiones sobre su estado de salud e incluso su supuesto fallecimiento que circularon en redes y algunos medios.

En un comunicado fechado el 18 de junio, los Messi salieron a frenar las especulaciones y remarcaron que la evolución del padre y representante del capitán argentino es favorable.

“En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, indicaron, sin brindar detalles sobre el diagnóstico ni el tratamiento.

En el comunicado también manifestaron su malestar por el tratamiento mediático que recibió el tema en las últimas horas.

“La familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”, señalaron.

La aclaración se dio casi dos días después de que Lionel Messi hiciera historia en el debut de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026, donde anotó los tres goles de la victoria, empató a Miroslav Klose como máximo goleador de las Copas del Mundo y rompió o igualó 14 registros.

En ese partido, el argentino rompió en llanto tras anotar el primer gol en el festín de Argentina ante Argelia. Después de marcar, las cámaras captaron al capitán con lágrimas en los ojos y secándose el rostro con la camiseta albiceleste.

? ¡EMOCIÓN A TOPE!



? Messi rompe en llanto luego de anotar su primero gol durante el Mundial 2026.



? El GOAT lo está viviendo al máximo.



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La imagen se convirtió en tendencia y generó tal nivel de repercusión que Messi tuvo que aclarar un poco el panorama en zona mixta ante la prensa después del partido.

“Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados. Agradecido a la delegación y a todos mis compañeros. Siempre estuvieron a mi lado y me dieron fuerza para que esté bien”, dijo.

??? | "PASÉ UNOS DÍAS DIFÍCILES, COMPLICADO…": Messi explicó el motivo de su emoción tras convertir su primer gol en el Mundial 2026. pic.twitter.com/af6vOTv2qa — La Derecha Diario (@laderechadiario) June 17, 2026

Las especulaciones en torno al estado de salud de Jorge Messi iniciaron a comienzos de año, cuando distintos medios revelaron que había iniciado consultas con especialistas tanto en Estados Unidos como en Argentina.

Aquellas versiones apuntaban a estudios y evaluaciones médicas que encendieron las primeras señales de alerta.

Según esas publicaciones, el padre del capitán argentino buscaba distintas opiniones profesionales para entender su cuadro y definir los pasos a seguir. La familia, sin embargo, nunca confirmó un diagnóstico y sigue sin hacerlo.



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