Marc Cucurella revela detalles sobre su fichaje por el Real Madrid: “No tuve ninguna duda”

El español Marc Cucurella compareció ante los medios de comunicación desde la concentración de la selección española para desvelar detalles sobre la operación relámpago que lo convirtió en el nuevo jugador del Real Madrid.

“Fue muy rápido, estoy muy contento por la nueva etapa que voy a empezar. Me llamaron por la mañana y me dijeron que si quería ir ahí. No tuve ninguna duda ya que era un gran paso en mi carrera. En un día y medio lo tuvimos hecho”, detalló el lateral al medio español El Mundo.

Según el propio futbolista, uno de los detonantes clave para que el defensor estampara su firma por las próximas seis temporadas con el conjunto de Valdebebas fue el contacto directo con el nuevo estratega blanco José Mourinho.

“He hablado con Mourinho, me llamó y me dijo que tenía ganas de trabajar conmigo. Nuestra charla fue muy rápida. Lo que más me gustó es que se acordaba de acciones que tuve cuando jugué ante el Benfica. Que se acordase de esos detalles me dio mucha confianza para saber que era el paso que tenía que tomar”, apuntó Cucurella.

“El Madrid es uno de los mejores clubes del mundo, la presión va a ser máxima. Cuando vas a un club como el Real Madrid, lo que más quieres es pelear por títulos. Es el club con más Champions y ojalá poder ganar una allí”, agregó.

A pesar de contar con ofertas de otros pretendientes de primera línea, Cucurella priorizó la estabilidad mental antes de arrancar la cita en Norteamérica. “No era fácil la situación en la que estaba y tener la oportunidad de dejar el fichaje cerrado antes de que empezara el Mundial era muy importante para mí. Cuando te viene un equipo como el Madrid es muy difícil decirle que no”, subrayó.

Formado en La Masía y habiendo debutado con el primer equipo del FC Barcelona, el zaguero valoró con madurez las críticas recibidas por parte de la afición azulgrana: “Respeto todas las opiniones. Yo estoy muy agradecido con la cantera del Barcelona, pero todo en la vida son etapas y creía que este era el paso que tenía que dar. Estoy muy feliz con mi decisión”, zanjó Cucurella.

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