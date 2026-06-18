Anciana desaparecida fue hallada muerta flotando en parque en Queens, Nueva York

Un cuerpo hallado flotando en el estanque de un parque en Queens (NYC) ha sido identificado como Qinmei Lin, una mujer de 73 años que padecía demencia y que había sido reportada desaparecida por su familia.

Al parecer Lin se había alejado de su domicilio en Flushing, según la Policía de Nueva York. Fue encontrada inconsciente y sin signos de respuesta en el estanque de Bowne Park poco después de las 6:00 p.m. del domingo, casi 15 horas después de haber sido vista saliendo de su casa, situada a aproximadamente media milla de distancia, alrededor de las 3:20 a.m.

Un testigo conmocionado vio el cuerpo de la anciana flotando cerca de una fuente y llamó a 911, indicó New York Post. Un familiar había reportado la desaparición de la anciana. La causa oficial de su fallecimiento no ha sido determinada por la Oficina del Médico Forense de la ciudad (OCME).

En las últimas semanas varios personas han fallecido en parques alrededor de Queens: la noche del 11 de junio un joven fue apuñalado durante una reunión grupal en Little Bay Park; el 18 de mayo Albert Itzkowitz, hombre de 75 años, fue baleado en Kissena Park a plena luz del día; el 16 de abril un quinceañero murió baleado en medio de una presunta trifulca pandillera en Roy Wilkins Park. Días antes, el 10 de abril un hombre de 49 años fue ejecutado a tiros a media tarde a las afueras del parque Archie Spigner en South Jamaica.

En julio del año pasado un hombre de 37 años murió tras ser rescatado de la iconográfica fuente World’s Fair en el parque Flushing Meadow-Corona de Queens (NYC) a plena luz del día.

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