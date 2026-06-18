Neymar tampoco será de la partida en el segundo de Brasil ante Haití

El debut de Neymar en el Mundial 2026 deberá esperar. A través de un comunicado oficial, la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol) informó que el diez está fuera de los convocados que enfrentarán a Haití en la madrugada del sábado. El brasileño se quedará en Nueva Jersey para ultimar su recuperación. No se quiere asumir riesgos innecesarios.

“El jugador Neymar no viajará con la delegación a Filadelfia. Se quedará en Nueva Jersey para optimizar la fase final de su proceso de recuperación, haciendo uso de las estructuras de excelencia del hotel The Ridge y del CT de Columbia Park”, reza el texto divulgado por el organismo brasileño.

La decisión supone un nuevo revés en la andadura de Neymar en la cita mundialista. El jugador volvió a entrenarse con el grupo a principios de semana, pero sin tocar todavía balón.

En un principio se esperaba que estuviera en el banquillo para acompañar a sus compañeros durante el segundo partido de la fase de grupos pero, de mutuo acuerdo con la federación, se decidió que esta vez se quedara en tierra y apurar su puesta a punto.

NÃO JOGA CONTRA O HAITI! ?



A CBF informou, nesta quinta-feira, que Neymar não vai viajar com a delegação para a Filadélfia, e ficará em Nova Jersey fazendo uso das estruturas do hotel e do CT de Columbia Park.



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Objetivo: Escocia

Bien es cierto que su presencia se antojaba complicada, más si cabe teniendo en cuenta que Neymar no ha trabajado con el grupo. El delantero está realizando ejercicios con el preparador físico y con balón en solitario.

El parte médico rezaba una baja de dos o tres semanas. Por el momento, ya van 20 días, por lo que su presencia debería ser una realidad en el tercer partido de la fase de grupos ante Escocia.

El último partido oficial de Neymar con la selección brasileña fue el 17 de octubre de 2023 ante Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo, por la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. En ese encuentro sufrió una rotura de ligamentos en la rodilla izquierda.

Mientras Neymar sigue con tareas de recuperación, Ancelotti aún no resolvió el once para enfrentar a Haití en Philadelphia. Las principales dudas pasan por cuestiones físicas y por varios puestos en disputa dentro de la formación.

Gabriel Magalhaes, afectado por una fatiga muscular, y Raphinha, con ampollas, no trabajaron con el equipo que se perfila para iniciar el partido. Por la importancia de ambos en el esquema, el cuerpo técnico los esperará hasta la última práctica de este jueves.

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