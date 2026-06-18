Niegan entrada a marfileño Elye Wahi en Canadá por investigación de apuestas

Elye Wahi, jugador de Costa de Marfil, no recibió autorización para ingresar a Canadá y se perderá el compromiso frente a Alemania debido a una investigación relacionada con presuntas irregularidades en apuestas deportivas.

La Federación Marfileña de Fútbol confirmó este jueves que el atacante no podrá acompañar al equipo para el encuentro programado el sábado en Toronto, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

Según informó el organismo, las autoridades no concedieron los permisos administrativos necesarios para permitir la entrada del futbolista al territorio canadiense mientras continúan las investigaciones que se desarrollan en Francia.

??? Ivory Coast striker Elye Wahi has been denied visa into Canada to face Germany.



This happened due to of an ongoing investigation into match-fixing allegations, which falls foul of Canadian immigration rules ? reports @TheAthleticFC. pic.twitter.com/saiurUlxlk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2026

¿Por qué investigan a Elye Wahi?

El caso surgió después de que organismos detectaran una cantidad inusual de apuestas relacionadas con la posibilidad de que Wahi recibiera una tarjeta amarilla durante un partido de la Ligue 1 entre Niza y Metz disputado el pasado 17 de mayo.

El delantero fue interrogado por las autoridades francesas, posteriormente quedó en libertad y no se han presentado cargos formales en su contra.

Pese a la situación, la Federación Marfileña aseguró que no ha recibido una notificación oficial sobre algún procedimiento judicial o administrativo contra el jugador y reiteró su respaldo institucional.

El atacante permanecerá en Estados Unidos mientras el resto de la delegación viaja a Canadá para enfrentar a Alemania.

La ausencia del delantero representa una baja sensible para el combinado africano. Wahi fue titular en la victoria 1-0 sobre Ecuador durante el estreno mundialista de Costa de Marfil en Filadelfia.

El futbolista de 23 años atraviesa además uno de los mejores momentos de su carrera. Durante la segunda mitad de la temporada europea defendió los colores del Niza, club al que llegó cedido desde el Eintracht Frankfurt en enero.

En apenas 18 partidos marcó nueve goles y ayudó al equipo francés a conservar la categoría, además de contribuir a su recorrido hasta la final de la Copa de Francia.

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