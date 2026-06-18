¿Comer fruta de noche es malo? 4 opciones que un cardiólogo recomienda evitar

Consumir frutas en la noche no representa mayores riesgos para personas sanas. Sin embargo, cuando hay diabetes o resistencia a la insulina, hay frutas que se deben evitar. Asimismo, aquellas que son muy ácidas o con altos niveles de fructosa pueden perturbar el sueño profundo.

Los expertos advierten que todo forma parte de un contexto, por lo que entre las recomendaciones para incluir las frutas en la noche, lo primero es descartar las de mayor cantidad de carbohidratos, las de alta carga glucémica y, por supuesto, no exceder las porciones.

El cardiólogo Andrés Rojas recomienda evitar en la noche cuatro frutas específicas por su alta carga de azúcares y su impacto en la respuesta insulínica:

Plátano : especialmente si está muy maduro, ya que eleva con rapidez los niveles de azúcar.

: especialmente si está muy maduro, ya que eleva con rapidez los niveles de azúcar. Uvas : por su alto índice glucémico .

: por su alto . Mango y piña: dos opciones de absorción rápida.

Rojas explica que el problema de comer ciertas frutas tarde es que pueden ayudar a conciliar el sueño, pero no a lograr un sueño reparador. Por esto es que, al día siguiente, te puedes despertar con una sensación de agotamiento y, “a la larga, nuestro corazón lo sufre”.

Consumo de frutas a diario

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda incluir 400 gramos de frutas y verduras al día, que se pueden dividir en cuatro porciones de 80 gramos cada una. Sin embargo, esta recomendación saludable para muchos puede convertirse en una posibilidad improbable.

En este contexto, especialistas como la nutricionista dietista y educadora en diabetes María Pau aclaran la situación: que una persona sana, sin resistencia a la insulina, ni prediabetes, ni diabetes tipo 2, no tiene problemas en comer fruta en la mañana o en la noche.

Si, por el contrario, eres diabético, “entonces sí te debes guiar por la crononutrición, la ciencia que estudia cómo el cuerpo procesa los alimentos dependiendo de la hora del día, guiado por nuestros relojes biológicos internos. Si tienes resistencia a la insulina, prediabetes o diabetes tipo 2, puede llegar a ayudarte comerla en la mañana o en la tarde y no en la noche, como parte de un patrón de alimentación y estilo de vida saludable”.

Por su parte, la doctora Patricia Leite explica que “muchas personas, debido al ciclo circadiano, pueden terminar teniendo una mayor sensibilidad a la cantidad de carbohidratos que consumimos en ese momento y a la carga glucémica de esa comida”.

Leite sostiene que el consumo de frutas depende de varios factores: según el tipo de fruta, de la cantidad y de la comida en general, y a partir de allí se genera un efecto sobre la salud, el cuerpo, la glucemia y el control del peso.

No todas las frutas son iguales

Para saber qué frutas podemos comer o descartar, Leite recomienda conocer la información nutricional, ya que no todas se comportan de la misma manera tras ser consumidas. La experta las clasifica en cuatro grandes grupos:

Frutas con pocas calorías y carbohidratos: como las frutas rojas en general (fresa, arándano, mora, blueberry, grosella, entre otras).

como las en general (fresa, arándano, mora, blueberry, grosella, entre otras). Frutas de alta dilución: son poco calóricas y tienen una gran cantidad de agua. Aunque contienen glucosa, su fibra y su agua terminan diluyéndola, como es el caso de la sandía, el melón e incluso la propia papaya.

son poco calóricas y tienen una gran cantidad de agua. Aunque contienen glucosa, su y su agua terminan diluyéndola, como es el caso de la sandía, el melón e incluso la propia papaya. Frutas de respuesta glucémica baja: como la manzana, la pera y la guayaba. Son opciones que impactan poco, principalmente cuando las consumimos con la cáscara.

como la manzana, la pera y la guayaba. Son opciones que impactan poco, principalmente cuando las consumimos con la cáscara. Frutas ricas en grasas saludables: tienen una cantidad mínima de carbohidratos netos, como por ejemplo el aguacate y el coco. Al tener mucha grasa y fibra (que no se absorbe), impactan muy poco en nuestra glucemia.

Cómo consumir fruta de forma inteligente por la noche

Los especialistas hacen énfasis en la cantidad de fruta que se consuma, y Leite recomienda dos opciones:

Como postre: una porción moderada después de la cena. Como merienda ligera: ideal para personas que cenan muy temprano (a las 5 o 6 de la tarde) y luego sienten un poco de hambre antes de dormir. En estos casos, pueden hacer una merienda ligera al menos unas 2 horas antes de acostarse. Puede ser una porción de fruta acompañada con yogur o con chía para reducir el índice glucémico y darte saciedad.

El error de sustituir la cena por fruta

Lo que no se debe hacer, y que sí puede causar picos de azúcar en sangre, es sustituir la cena por un plato de fruta. Lejos de ser una opción saludable, “puede generar una carga muy alta de carbohidratos, provocar un pico de insulina y causar un efecto rebote de bajada de azúcar en la sangre que te dé aún más hambre”.

Frutas que ayudan (y empeoran) el sueño

Para la experta, existen dos grandes grupos de frutas que afectan el descanso:

Aliadas del descanso: el kiwi tiene compuestos que ayudan en la producción de serotonina . La cereza , por su parte, contiene una pequeña cantidad de melatonina natural.

el tiene compuestos que ayudan en la producción de . La , por su parte, contiene una pequeña cantidad de natural. Cuidado con las ácidas: por otro lado, hay frutas que pueden provocar mayor sensibilidad gástrica o reflujo por la noche, empeorando el sueño. Ten cuidado con la piña, el maracuyá, una naranja muy ácida o consumir mucha cantidad de limón.

Sigue leyendo:

.Los 5 mejores quesos para la diabetes y el control de la glucosa

.¿Te da miedo comer entre comidas? 5 snacks deliciosos que no suben el azúcar

.3 alimentos cotidianos que aceleran la resistencia a la insulina en silencio