Powerball: estudio revela cuáles son los números que más ganan y los que menos salen

Un análisis basado en más de una década de sorteos de Powerball identificó cuáles son los números que aparecen con mayor frecuencia en las combinaciones ganadoras y cuáles casi no salen. El estudio también detectó qué número lleva más tiempo sin aparecer.

El estudio revisó más de 10 años de sorteos

La investigación fue realizada por Travcash.se, que analizó resultados de Powerball desde octubre de 2015 para detectar patrones entre los números más repetidos, los menos frecuentes y los más ‘atrasados’.

Powerball se juega en 45 estados, además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. El premio mayor inicia en $20 millones y aumenta cada vez que no hay ganador.

Según el estudio, alrededor de 181 millones de personas juegan Powerball cada año en Estados Unidos.

Los números que más veces han salido

El análisis encontró que los números 21 y 61 son los más frecuentes en combinaciones ganadoras desde octubre de 2015.

Ambos aparecieron 112 veces en sorteos ganadores durante el periodo analizado.

Otros números que también registraron alta frecuencia fueron: 23, 33, 69, 32 y 27

Los números menos afortunados

En el extremo opuesto, el número que menos veces ha aparecido es el 13, con apenas 66 apariciones en combinaciones ganadoras desde 2015.

Otros números con baja frecuencia fueron: 49, 26, 46, 34, 65.

El número más ‘atrasado’

El estudio también detectó que el número 38 no formaba parte de una combinación ganadora desde marzo de 2025, convirtiéndose en el más retrasado al momento del análisis.

Cómo funciona Powerball

Para ganar el premio mayor, un jugador debe acertar:

–Los cinco números blancos

–El número rojo Powerball

Los números blancos van del 1 al 69, mientras que la Powerball roja va del 1 al 26.

Las probabilidades de ganar el jackpot siguen siendo extremadamente bajas: 1 en 292,201,338.

Próximo sorteo

Los sorteos de Powerball se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 7:59 p.m. hora del Pacífico.

El próximo sorteo está programado para hoy miércoles 6 de mayo.

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