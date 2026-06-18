Mega Millions: El jackpot alcanza $452 millones. ¿Funcionó el aumento de precio en los boletos?

El premio mayor de Mega Millions sigue escalando y ya alcanzó una cifra estimada de $452 millones de dólares para el sorteo del viernes, después de que nadie acertara los números ganadores del martes. Sin embargo, mientras los jugadores celebran la posibilidad de llevarse una fortuna, también crecen las críticas sobre el desempeño del renovado formato del juego, cuyos boletos ahora cuestan $5.

Los números sorteados el martes fueron 12, 20, 53, 67 y 70, con la Mega Ball dorada 12. No solo quedó vacante el jackpot, sino que tampoco hubo jugadores que lograran acertar las 5 bolas blancas, una señal de lo difícil que se ha vuelto obtener los premios más importantes.

La racha actual ya suma 27 sorteos consecutivos sin ganador del premio mayor, una de las más largas de los últimos meses. El último boleto ganador del jackpot se registró el 17 de marzo, hace exactamente 3 meses.

No obstante, el incremento del premio viene acompañado de un debate que no desaparece. Cuando Mega Millions aumentó el precio de sus boletos de $2 a $5, los responsables del juego argumentaron que el cambio ayudaría a generar premios mayores más rápidamente y a ofrecer recompensas más atractivas para los participantes.

El aumento de precio del ticket de Mega Millions no ha acabado de caer bien entre los jugadores. (Foto: Stephanie Scarbrough/AP)

¿Funcionó el aumento de precio en Mega Millions?

Los resultados, al menos hasta ahora, parecen contar una historia distinta. La comparación con la etapa anterior del juego ha generado cuestionamientos entre analistas y jugadores. La última vez que Mega Millions acumuló una racha similar de 26 sorteos sin ganador durante la era de los boletos de $2 ocurrió en diciembre de 2024, cuando el jackpot había alcanzado los $695 millones, una cifra considerablemente superior a los $452 millones actuales.

Diversos estudios y análisis del sector de loterías han señalado que el aumento en el costo de los boletos no necesariamente se ha traducido en premios mayores. De hecho, algunos observadores sostienen que el nuevo precio podría estar reduciendo la participación de ciertos jugadores ocasionales, lo que ralentizaría el crecimiento de los pozos acumulados.

Mientras Mega Millions enfrenta esas dudas, su principal competidor mantiene una dinámica diferente. En Powerball, donde el boleto continúa costando $2 en su versión básica, el premio mayor para el sorteo del miércoles se ubica en $283 millones. Tampoco hubo ganador en el sorteo del lunes, cuyos números fueron 25, 55, 57, 60 y 62, con Powerball roja 23.

Al igual que ocurrió en Mega Millions, ningún participante logró acertar las 5 bolas blancas en Powerball. Sin embargo, la comparación entre ambos juegos vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que muchos jugadores se hacen cada semana: ¿realmente valen la pena los boletos más caros si los jackpots no crecen al ritmo esperado?

Por ahora, lo único seguro es que millones de personas volverán a probar suerte el viernes. Con $452 millones de dólares en juego, Mega Millions sigue ofreciendo una oportunidad de cambiar la vida de un afortunado ganador de la noche a la mañana.

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