Inmigrante mexicano entró a SpaceX con un sueldo de $28 por hora como soldador y hoy tiene más de $1 millón

Cuando Juan Hernández llegó a SpaceX en 2015, ni siquiera sabía exactamente qué era la compañía. Diez años después, el inmigrante mexicano que comenzó trabajando como soldador por $28 la hora posee acciones valoradas en más de $1 millón gracias a la histórica salida a bolsa de la empresa aeroespacial de Elon Musk.

Hernández relató a CBS News que conoció SpaceX por recomendación de un amigo, quien le sugirió solicitar empleo en la compañía.

“Pensé: no sé qué es SpaceX, pero vamos”, recordó.

Originario de México, Hernández ingresó inicialmente como contratista. Poco después fue contratado de tiempo completo y recibió un paquete de acciones valorado entonces en apenas $10,000.

En ese momento no le dio demasiada importancia.

“No era gran cosa. No sabía nada de eso entonces”, explicó. “No sabía que iba a ser algo tan grande en este punto”.

La situación cambió radicalmente tras la esperada salida a bolsa de SpaceX, una operación que recaudó aproximadamente $75,000 millones y convirtió a la compañía en una de las empresas más valiosas del mundo.

Actualmente, Hernández posee cerca de 6,500 acciones de SpaceX. Con un precio de cierre de $160.95 por acción tras el debut bursátil, su participación superó el valor de $1 millón.

Las acciones incluso alcanzaron un máximo de $225.64 el 16 de junio antes de retroceder ligeramente en las sesiones posteriores.

La historia de Hernández no es un caso aislado. Según reportó The Wall Street Journal, numerosos empleados y ex empleados de SpaceX han utilizado las ganancias obtenidas por sus acciones para pagar préstamos estudiantiles, comprar viviendas, financiar tratamientos de fertilidad o iniciar nuevos negocios.

Uno de los exingenieros de la empresa conserva una participación cuyo valor supera los $28 millones.

En el caso de Hernández, parte del dinero obtenido en ventas previas de acciones le permitió construir junto a su esposa un pequeño negocio de bienes raíces.

Su experiencia también ilustra el impacto que puede tener la participación accionaria para los trabajadores. Durante una década en SpaceX, Hernández pasó de ser soldador a supervisor mientras acumulaba acciones de la empresa.

Según explicó, cuando los empleados tienen participación en la compañía, el compromiso con el trabajo suele aumentar.

“Van a rendir mucho mejor porque, quiero decir, también es su empresa”, afirmó.

Aunque la fortuna de Elon Musk y su reciente entrada al exclusivo grupo de los billonarios ha captado gran parte de la atención mediática, muchas de las historias más llamativas surgidas tras la salida a bolsa corresponden a trabajadores que participaron durante años en el crecimiento de la empresa.

SpaceX debutó en los mercados con una valoración cercana a $1.77 billones, convirtiéndose en una de las mayores ofertas públicas iniciales de la historia.

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