Republicano Mike Lee cuestiona a gobernadora de Puerto Rico sobre escandalosa renuncia de secretario de Desarrollo Económico

NUEVA YORK – La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, rechazó las alegaciones del renunciante secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) sobre influencias indebidas por parte de La Fortaleza a preguntas del republicano Mike Lee en una audiencia este miércoles en el Senado de Estados Unidos en la que se examinó la situación en los territorios.

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La escandalosa dimisión de Sebastián Negron Reichard y sus denuncias que constan en un referido al Departamento de Justicia en la isla formaron parte de la indagatoria este miércoles en el Comité de Energía y Recursos Naturales de la Cámara Alta con jurisdicción sobre los asuntos de Puerto Rico.



Lee, quien representa a Utah, inició su línea de preguntas con una referencia a las declaraciones públicas de Negrón Reichard en las que alegó intervenciones indebidas en procesos de contratación como detonante de su renuncia. El hoy exfuncionario expuso que “acciones tomadas por La Fortaleza hacen imposible continuar ejerciendo el cargo con la integridad y la autonomía que el rol requiere y que todo secretario le debe a la ciudadanía”.

“Su exsecretario de Desarrollo Económico y Comercio renunció luego de declarar públicamente sobre intervenciones de su oficina tras investigaciones sobre contratos que le hacían imposible continuar en las labores de la posición con la integridad y la autonomía que el rol requiere y que todo funcionario le debe al pueblo. A su renuncia le siguió la de otros 10 oficiales de alto nivel, la renuncia del director de COR3 (Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia), encargado de la recuperación por desastre. ¿Usted o alguien de su oficina motivó, dirigió o solicitó que las acciones disciplinarias relacionadas con las investigaciones fueran revertidas?”, cuestionó Lee, quien preside el comité.

“No, señor, y hay dos asuntos distintos aquí. Primero, las alegaciones son falsas. Segundo, el director de COR3 (Eduardo Soria) que renunció, él me dijo sobre la renuncia en abril de este año porque tenía un asunto familiar y que continuaría trabajando conmigo, pero en otros ámbitos. Así que son completamente falsas las alegaciones que el exsecretario está haciendo. Segundo: él sí preguntó sobre ese contrato y yo lo instruí a cancelarlo, porque él sugirió un problema con el contrato y estaba preocupado con la situación. Así que yo le dije que, si estaba perturbado con el contrato, que lo cancelara e hiciera otro. Ningún contrato fue otorgado. Así que esas son falsas alegaciones y al momento están siendo investigadas por el Departamento de Justicia”, respondió la gobernadora.

“Así que usted ordenó una revisión independiente de las alegaciones”, replicó Lee.

“Sí, sí”, contestó González.

“¿Y usted categóricamente rechaza las alegaciones del exsecretario?”, continuó el republicano.

“Todas ellas”, afirmó la mandataria, quien también es republicana.

“¿Cómo el Congreso puede asegurarse de que fondos federales asignados a Puerto Rico no fueron mal utilizados o se perdieron?”, prosiguió el senador.

“Primero, hay muchos fondos federales en la isla. Hay mucha participación federal en la isla. Hemos estado trabajando con FEMA (Agencia Federal para Manejo de Emergencias), el FBI (Negociado Federal de Investigaciones) y todos los enlaces en todas las agencias. Estamos incrementando los reportes en todas las agencias. En este momento, ningún fondo federal, ni el año pasado, ha sido mal utilizado. Como cuestión de hecho, estamos aumentando el uso de fondos federales e imponiendo más regulaciones para supervisar…”, aseguró la primera ejecutiva.

“Si las alegaciones traídas por el exsecretario son enfáticamente falsas, ¿tiene alguna idea de por qué diría esas cosas si no son verdad?”, indagó el legislador federal.

“Yo no sé qué motivaciones políticas él pudiera tener. No tengo idea. El sometió una alegación contra uno de sus empleados que fue referida para investigación a la secretaria de Justicia en Puerto Rico y ahora mismo está bajo investigación, y esa es la alegación. Decir que mi oficina o que mi jefe de gabinete está involucrado es completamente falso y crear la narrativa de cualquier tipo de involucramiento en este asunto, de nuevo, es completamente falso. No hay evidencia de eso y le digo más, los hechos están ahí…el empleado que él refirió está cuestionando la alegación también”, reiteró.

Las denuncias de Negrón Reichard fueron referidas por Justicia a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei).

El Panel es un foro neutral e independiente que evalúa señalamientos de supuestos actos indebidos por parte de funcionarios.

Si el grupo encuentra causa, designará a un Fiscal Especial Independiente (FEI) para que se encargue de la investigación.

La semana pasada, Justicia recomendó a la Opfei la designación de un fiscal especial independiente contra Norberto Almodóvar, exsecretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), y Charlene Neuman, exjefa de Personal de esa oficina.

Como parte de las denuncias, Negrón Reichard vinculó a ambos con intervenciones indebidas en un proceso de solicitud de propuestas (RFP) para favorecer a una empresa con un contrato subvencionado con fondos federales.

Negrón Reichard denunció que, tras destituir y suspender sumariamente a Almodóvar por la evaluación del contrato desde Fortaleza, lo presionaron para revertir la decisión.

Una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan por parte de Digimedia LLC contra el gobierno de Puerto Rico, enmendada en marzo pasado, hace referencia al contrato en el DDEC.

De nuevo la figura de Francisco Domenech

El caso se complicó esta semana con nueva información suministrada por el exsecretario del DDEC a la Opfei y que vincula al secretario de la Gobernación y mano derecha de González, Francisco Domenech.

El compendio de 23 páginas que citan medios en la isla incluye capturas de pantallas de mensajes de texto entre el denunciante y Domenech que probarían las supuestas intromisiones indebidas desde La Fortaleza.

Estos datos se sumarían a los que examina la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) como parte de una pesquisa en curso a raíz de la querella presentada por el portavoz de la delegación popular en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz.

El líder del Partido Popular Democrático (PPD) denunció que Domenech violó la Ley de Ética Gubernamental a no consultar sobre el potencial conflicto de interés relacionados con contratos a Politank, la firma de cabildeo que fundó y dirigió hasta el 31 de diciembre de 2024.

En uno de los mensajes de textos referidos por Negrón Reichard a las autoridades, con fecha del 18 de mayo, Domenech indicó que no toleraría a personas que no son del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP) en puestos de confianza.

“PS, no voy a tolerar personas que no son PNP trabajando en puestos de confianza, ganándose un dineral; eso te lo adelanto para que no te tome por sorpresa; siempre he sido bien claro con eso contigo”, lee uno de los mensajes por WhatsApp que citaron varios medios en la isla.

Tres días antes, por el mismo chat, Domenech le escribió a Negrón Reichard sobre una solicitud de renuncia a Almodóvar.

“Buenos días. Ayer en la tarde quedé con la gobernadora que ayer mismo se le solicitaría la renuncia inmediata a Norberto. Esperaba poder cumplir con la instrucción ayer. Quedaría de ustedes determinar a dónde lo asignarían. Intenté contactarte para dialogar si preferías solicitar tú la renuncia para ejecutar la instrucción de la gobernadora o si lo hacía yo. Debo atender y completar esta gestión antes de mediodía para manejar adecuadamente el asunto con los empleados. Quedo atento a tu pronta respuesta. Gracias”, habría indicado el jefe de gabinete de la gobernadora.

En la madrugada del día antes, Domenech se comunicó por la referida aplicación para mencionar al exdirector de la Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads (LRA), Carlos J. Ríos Pierluisi, y la posibilidad de que continúe laborando en el DDEC.

“Hola. Te trato de llamar hoy, pero ya lo estudiamos en el puesto en LRA NO llega a la escala salarial a lo que se gana Ríos Pierluisi. Habría que dejarlo con algún puesto en DDEC que le pague la diferencia entre lo que se le puede pagar en el LRA y lo que él actualmente gana. No puedo hablar ahora porque estoy de reunión en reunión, pero te lo adelanto para que vayas buscando el puesto; te justifiqué el diferencial”, envió Domenech.

Ríos Pierluisi fue nombrado para sustituir a Negrón Reichard en el DDEC este lunes.

En otro mensaje el 17 de mayo, Domenech le preguntó a Negrón Reichard: “¿Es verdad que tu director de comunicaciones NO es PNP?“.

Los temas que destacó la gobernadora en su ponencia

El centro de la ponencia que trajo la gobernadora a la audiencia iba en otra dirección.

La mandataria inició su mensaje con la mención de supuestos avances en los procesos de reconstrucción de la red eléctrica e infraestructura crítica bajo su Administración.

“Como gobernadora, me comprometí a restaurar la responsabilidad fiscal, acelerar la reconstrucción de la red eléctrica e infraestructura crítica y reforzar las contribuciones de Puerto Rico a la seguridad económica nacional, y hemos logrado algunos resultados”, comenzó González su ponencia.

González también destacó la firma el año pasado del primer presupuesto balanceado certificado por la Junta de Control Fiscal (FOMBPR).

“El año pasado yo firmé el primer presupuesto balanceado certificado desde esa ley. Ahora, por primera vez en una década, el gobierno de Puerto Rico lidera ese proceso…”, compartió.

“Recientemente, presenté a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico una propuesta de presupuesto equilibrado y fiscalmente responsable para el próximo año fiscal, elaborada conforme a las normas de contabilidad de base de devengo modificado. Una vez aprobado y firmado, se convertirá en el segundo presupuesto equilibrado certificado de la isla, situando a Puerto Rico en la ruta adecuada para cumplir con el requisito de la ley PROMESA (Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico) de lograr cuatro presupuestos equilibrados consecutivos como condición para poner fin a la FOMB”, argumentó.

González añadió que recortaron el gasto en contratos por más de $900 millones en un año y revocaron cerca de 400 regulaciones y 13 páginas de texto obsoleto con el fin de avanzar con las reformas para mejorar el clima de negocios y atraer inversión a la isla.

La gobernadora mencionó que el superávit comercial aumentó un 30%, las exportaciones crecieron un 3.6% hasta alcanzar los $64,200 millones y el empleo en la industria de la construcción aumentó un 5 %, con la creación de aproximadamente 1,900 nuevos empleos.

La crisis energética de Puerto Rico, proyectos de FEMA y la falta de agua

En cuanto a la la crisis eléctrica, la mandataria se atribuyó haber prevenido apagones masivos con el incremento en la capacidad de generación.

“Cuando yo asumí la posición, Puerto Rico estaba enfrentando un déficit de generación y las proyecciones anticipaban que experimentaríamos apagones generalizados el verano pasado. Gracias a Dios y trabajando con la Administración Trump y con las órdenes de emergencia del Departamento de Energía (DOE), restauramos más de 1,600 megavatios de capacidad de generación y no hemos experimentamos un apagón generalizado por más de un año. Con el apoyo del DOE, estamos invirtiendo $360,000 millones en mejoramiento de la red que se deberán completar a finales de este año”, resaltó.

La primera ejecutiva defendió la redirección de dinero del Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico (PR-ERF) por parte del DOE para la red eléctrica, a pesar de que fue asignado por el Congreso para sistemas de placas solares y baterías a hogares vulnerables y de escasos recursos.

“A través del Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico del Departamento de Energía, estamos invirtiendo $368.7 millones de dólares para llevar a cabo mejoras en la red y en la generación, que anteriormente no contaban con financiación, con el fin de fortalecer la fiabilidad y el servicio para todos los hogares de la isla. Los proyectos respaldados, cuya gran mayoría está programada para completarse en o antes de diciembre de 2026, incluyen la reparación y rehabilitación de 1.224 MW en centrales eléctricas, la sustitución de transformadores averiados, la restauración de corredores de transmisión clave, la modernización de subestaciones y la automatización de alimentadores de distribución, entre otras iniciativas”, expuso.

La gobernadora afirmó que han acelerado el ritmo y la ejecución de los proyectos de reconstrucción energética a través del programa FAASt (“FEMA Accelerated Award Strategy” o Estrategia de Adjudicación Acelerada de FEMA).

“El número de proyectos energéticos del programa FAASt en fase de construcción activa en la isla ha aumentado más de un 25% durante los primeros dieciocho meses de mi Administración: pasando de 246 en diciembre de 2024 a 309 proyectos actualmente en construcción, valorados en cerca de 3,400 millones. En este mismo periodo, los fondos federales comprometidos para proyectos energéticos de FAASt han aumentado más de un 26%, y los desembolsos, más de un 47%”, mencionó.

Según la funcionaria, en los últimos 18 meses, el número de proyectos de obras permanentes financiados por FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) en proceso de ejecución en todo Puerto Rico, desde la fase de diseño hasta la de construcción, ha aumentado más de un 37% o de 11,412 proyectos en diciembre de 2024 a 15,645 en la actualidad.

Sobre las interrupciones en el servicio de agua que han dejado a más 100,000 residentes de la isla sin el servicio desde hace una semana, dijo que se deben a décadas de falta de inversión.

“Todavía estamos restaurando el servicio…”, señaló.

Para resolver el problema permanentemente, dijo que encaminan 351 proyectos de mejoras capitales con una inversión que supera los $7,500 millones.

“Precipio fiscal” de Medicaid

También habló del “precipio fiscal” de Medicaid para Puerto Rico cuando expire el 30 de septiembre de 2027 el acuerdo negociado hace cinco años en el Congreso que incluyó fondos adicionales y un aumento temporal en la la tasa FMAP (Porcentaje Federal de Asistencia Médica) al 76%.

La gobernadora aseguró que están cumplimiento con las medidas de integridad del programa exigidas por el Congreso.

“Mantenemos nuestro compromiso de prevenir y combatir el fraude, el despilfarro y el abuso para garantizar que los fondos de Medicaid lleguen a quienes realmente los necesitan. Entre otras acciones, hemos designado a un responsable de Integridad del Programa y a un responsable de Supervisión de Contrataciones y Adquisiciones, encargados de asegurar el cumplimiento de las normas federales de contratación. Estamos implementando un Sistema de Verificación de Activos que permite revisar electrónicamente los bienes de los posibles beneficiarios. Asimismo, contamos con una Unidad de Control de Fraude de Medicaid dentro del Departamento de Justicia de Puerto Rico —certificada desde el año fiscal 2019 por la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los EE. UU.— que supervisa la exactitud de los pagos a través del Programa de Medición de Errores de Pago (PERM)”, abundó.

González especifió que el ciclo PERM completado en 2024 reflejó una tasa de error del 2.51% en Puerto Rico inferior a la tasa nacional del 5.09%.

“De cara al año 2027, espero colaborar con el Congreso, el HHS y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) para lograr un nuevo acuerdo de financiación de Medicaid a largo plazo para Puerto Rico. De no conseguirse, sufriríamos una reducción drástica e insostenible de la asistencia federal y volveríamos a la tasa FMAP del 55 por ciento establecida por ley, lo que pondría en peligro los servicios de salud en la isla”, puntualizó.

Llamado por la estadidad

La deponente finalizó con una breve mención sobre la necesidad de resolver el tema colonial a la luz del aniversario 250 de la firma de la Declaración de Independencia de EE.UU.

Para insistir en el llamado por la estadidad, González se refirió a los resultados de los pasados plebiscitos criollos en los que esa opción de estatus ha prevalecido.

“Hemos formado parte de EE.UU. desde 1898 y somos orgullosos ciudadanos estadounidenses desde 1917. Durante este tiempo, hemos participado activamente en la historia de la nación, incluyendo a los más de 235,000 puertorriqueños que han servido en las Fuerzas Armadas de los EE. UU. desde la Primera Guerra Mundial para defender la democracia y los valores estadounidenses. Puerto Rico está preparado para dar el siguiente paso en nuestra relación con EE.UU. Desde 2012, los votantes han elegido la estadidad en cuatro plebiscitos. Como gobernadora, espero trabajar con el Congreso para respetar ese mandato democrático y garantizar igualdad de derechos, responsabilidades y representación para los 3.2 millones de ciudadanos estadounidenses que consideran a Puerto Rico su hogar”, concluyó.

Organizaciones de la diáspora reclaman acción del comité a favor de Puerto Rico

En anticipo a la audiencia, la coalición Power 4 Puerto Rico y Boricuas Unidos en la Diáspora (BUD) le enviaron una carta a Lee y a Martin Heinrich, miembro de mayor rango del referido comité, en la que exigieron “medidas urgentes” para lo que consideran la “causa fundamental” de los problemas de Puerto Rico: el estatus territorial.

Para los suscribientes, debido a esa relación colonial, las autoridades federales tienen la responsabilidad de tomar acción para resolver asuntos como las interrupciones en el servicio eléctrico y ahora de agua.

“El Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado se reúne para examinar la ‘situación de los territorios de EE. UU.’ en un momento en que Puerto Rico atraviesa crisis profundas. Mientras los senadores se reúnen en Washington D. C., decenas de miles de puertorriqueños llevan semanas sin servicio de agua potable. Los puertorriqueños ya sufren un servicio eléctrico poco fiable; el archipiélago sigue viéndose afectado por frecuentes apagones. Este deterioro de la infraestructura continúa perjudicando a familias, escuelas, hospitales y empresas, lo que se traduce en pérdidas de millones de dólares diarios en actividad económica”, expusieron en la misiva.

“El gobierno de EE. UU. puede restituir cientos de millones de dólares originalmente destinados a energías renovables en Puerto Rico. Puede agilizar la aprobación y el desembolso de miles de millones en fondos de recuperación que permanecen bloqueados por agencias federales. Y puede brindar apoyo de emergencia para reparaciones de infraestructura crítica a fin de restablecer el servicio de agua”, recomendaron.

Sobre los señalamientos de alegada corrupción en el gabinete de la gobernadora, el grupo emplazó a los miembros del comité a que indagaran sobre lo que catalogaron como una “crisis política” ligada a “acusaciones creíbles de corrupción”.

“Sigue surgiendo un flujo constante y preocupante de acusaciones creíbles de corrupción, incluidos informes sobre una trama de intercambio de drogas por votos en las elecciones de 2024. Esta semana, unos mensajes de texto revelaron que el jefe de gabinete de la gobernadora participó en una campaña de intimidación y represalias contra los denunciantes que divulgaron documentos comprometedores; dichos documentos detallaban un patrón de corrupción que condujo a la renuncia del principal funcionario de desarrollo económico de Puerto Rico.La gobernadora González, una de las testigos de hoy, debe rendir cuentas ante el comité del Senado por las presuntas irregularidades de su administración”, continuaron.

En cuanto al asunto del estatus, pidieron un proceso de descolonización “justo e inclusivo para Puerto Rico”.

En esa dirección, los activistas emplazaron al comité a que considere el proyecto del Senado 865 para una Asamblea de Estatus que es la versión hermana del H.R. 2070 presentado en la Cámara de Representates.

“Este comité debería retomar el proyecto de ley S.865, la ‘Ley de Autodeterminación de Puerto Rico’, que contó con apoyo bipartidista cuando se presentó en 2021. Dicho proyecto descarta acertadamente el actual estatus territorial como opción e incluye mecanismos deliberativos clave. Reconoce el derecho del pueblo puertorriqueño a convocar una Asamblea de Estatus y establece una comisión bilateral entre Estados Unidos y Puerto Rico para asesorar a dicha asamblea y, eventualmente, negociar e implementar la alternativa de estatus no colonial seleccionada por el pueblo puertorriqueño”, respaldaron.

“Asimismo, el Senado debe hablar con franqueza al pueblo puertorriqueño sobre el hecho de que la estadidad no cuenta —ni contará— con los votos necesarios para alcanzar una mayoría blindada contra el filibusterismo. Esto deja a la soberanía —ya sea mediante la independencia o un pacto de libre asociación— como la única vía realista para descolonizar Puerto Rico”, añadieron.

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