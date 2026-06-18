Nueva serie de los hermanos Duffer fue cancelada tras una temporada

En mayo de este año, Netflix y los hermanos Duffer estrenaron la serie de ciencia ficción “The Boroughs”. Aunque sus productores son los creadores de “Stranger Things”, una de las series más exitosas de todos los tiempos, esta nueva historia no tuvo el mismo impacto.

Esta semana, la plataforma anunció que la serie no será renovada para una segunda temporada. La intención de este proyecto era que se tuviera un total de tres temporadas, pero solo logró mostrarse una temporada.

Aunque los hermanos Duffer son los productores de esta serie, los creadores fueron Jeffrey Addiss y Will Matthews. “The Boroughs” sigue la historia de un grupo de jubilados que se ven amenazados y deben convertirse en héroes.

Algunos han comparado la historia que se cuenta en “The Boroughs” con “Stranger Things”, solo que con personajes mayores. El elenco de esta serie está conformado por Alfred Molina, Alfre Woodard, Denis O’Hare, Clarke Peters, Carlos Miranda, Jena Malone, Seth Numrich, Alice Kremelberg y Geena Davis.

Según “Variety”, la serie alcanzó 19 millones de visualizaciones en Netflix durante los primeros 18 días que estuvo disponible. Sin embargo, la serie es muy costosa y parece ser que el impacto no fue el suficiente para continuar con un proyecto tan costoso.

Aunque sus creadores tenían preparado que la historia se desarrollara durante tres temporadas, también eran conscientes de que esto podría cambiar por las decisiones de los ejecutivos de la productora. Al mismo tiempo que la serie estrenó, el actor Alfred Molina le declaró a “Variety”: “Me encantaría continuar. Me encantaría que esto tuviera continuidad… ¿Quién sabe? La televisión puede ser impredecible, pero también puede ofrecer oportunidades increíbles. Tenemos un reparto maravilloso. Tenemos una premisa genial. Los decorados están listos. Me encantaría hacer más”.

Mientras Netflix cancela esta serie, también ha renovado el contrato para que se haga una segunda temporada de la serie animada “Stranger Things: Tales From ’85”.

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