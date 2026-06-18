Sudáfrica y República Checa complican su futuro en el Mundial 2026 tras agónico empate en Atlanta

Sudáfrica y República Checa empataron 1-1 en el arranque de la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026 disputada en el Mercedes Benz Arena de Atlanta. El resultado las deja prácticamente eliminadas y solo una podrá quedarse con el tercer lugar para competir por un puesto en dieciseisavos.

El partido comenzó inclinado hacia el lado europeo. República Checa encontró espacios desde el inicio y golpeó rápido, tan solo a los seis minutos.

Una acción profunda por la derecha terminó en una definición baja de Michal Sadílek, que puso el 1-0 y sorprendió a los africanos.

¡LINDA DEFINICIÓN DE ZURDA! ¡ARRIBA CHEQUIA!



Michal Sadílek marca rápidamente el primero del partido sobre Sudáfrica. pic.twitter.com/tBtzMBcmkz — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 18, 2026

Sudáfrica tardó en asentarse. Le costó progresar con la pelota y sufrió cada vez que República Checa aceleró por los costados o cargó el área en jugadas de balón detenido. Aun así, logró sostenerse y evitar que la diferencia creciera.

En el segundo tiempo, el trámite se mantuvo parejo y con pocas situaciones claras. Cuando parecía que el duelo se le escapaba, la Virgen se le apareció a Sudáfrica.

Una mano de Pavel Sulc dentro del área abrió la puerta para el empate. Teboho Mokoena transformó el penal en gol a los 83 minutos y dejó el marcador 1-1.

Was this call worthy of a penalty? pic.twitter.com/udM57R8Sa3 — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 18, 2026

GOAL SOUTH AFRICA ??



They convert the penalty in the 83rd minute to level it pic.twitter.com/108sUiakug — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 18, 2026

El punto representa un alivio para Sudáfrica, que venía de perder en su debut ante México, donde sufrió un par de expulsiones.

También representa un revés para República Checa, que buscaba recuperarse tras caer ante Corea del Sur. Ambos suman ahora su primera unidad y dependen de la última fecha para seguir en carrera.

Sudáfrica cerrará la fase de grupos ante Corea del Sur, mientras que República Checa se medirá con México. Con este nuevo formato del Mundial 2026, avanzan a dieciseisavos los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros.

Por eso, incluso con un solo punto, ambos equipos mantienen opciones de clasificación si logran sumar en la última jornada y mejorar su posición en la tabla general de terceros.

El partido tuvo un momento histórico. Tori Penso, Brooke Mayo y Kathryn Nesbitt se convirtieron en la primera terna arbitral de mujeres estadounidenses en dirigir en un Mundial masculino.



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