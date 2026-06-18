Sudáfrica estalla por sanción a su figura y asoma doble vara tras roja perdonada a Messi

El Mundial 2026 se ha convertido en uno de los torneos más tarjeteros de la historia. La situación ha escalado y generado polémica al punto de que el entrenador de Sudáfrica, Hugo Broos, criticó la expulsión y posterior sanción de tres partidos de uno de sus jugadores.

Broos avivó la controversia al comparar la sanción con la roja que, según asomó, le perdonaron a Messi el martes en el debut de Argentina ante Argelia.

Una jugada en la que el argentino clavó los tachones en la pantorrilla del defensa rival. El árbitro polaco Szymon Marciniak pitó la falta, pero no recibió ni advertencia, ni tarjeta amarilla.

“Ayer vi lo que pasó con Messi y estoy en desacuerdo. Ni siquiera hubo VAR con Messi.

Yo no digo que Messi merecía la roja porque tiene que estar en el campo, pero hay una diferencia”, manifestó en conferencia de prensa este miércoles antes del partido ante República Checa.

“Estoy un poco frustrado. Tiene una suspensión de tres partidos y nuestra situación está clara. Si no ganamos nada, jugaremos el último partido ante Corea sin nada en juego”, añadió.

El malestar en Sudáfrica se da por la expulsión de Themba Zwane ante México, seguida de una suspensión de tres partidos. Broos confirmó que apelarán la tarjeta roja para intentar reducir un castigo que consideran desproporcionado.

“Sí, apelaremos. Creo que la tarjeta roja fue demasiado severa. Vimos la situación de nuevo y no creo que mereciera una tarjeta roja. El jugador mexicano bloqueó a mi jugador”, explicó.

“Esto no tenía nada que ver con el balón. Puso el brazo encima del hombro y fue tarjeta roja, además de una suspensión de tres partidos, pero es demasiado severo”, agregó.

Sudáfrica y República Checa se enfrentarán este sábado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en un duelo clave del Grupo A.



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