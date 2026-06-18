Tormenta tropical Arthur amenaza el sur de EE.UU. con inundaciones peligrosas y lluvias históricas

La temporada de huracanes del Atlántico 2026 ya tiene su primer sistema con nombre. La tormenta tropical Arthur se formó frente a la costa de Texas y mantiene en alerta a millones de personas en el sur de Estados Unidos debido al riesgo de inundaciones repentinas, crecidas de ríos y fuertes lluvias que podrían extenderse durante varios días.

El fenómeno comenzó a impactar la región desde el martes 16 de junio y llevó a las autoridades meteorológicas a emitir advertencias para amplias zonas de Texas, Luisiana y Mississippi. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC), Arthur registraba vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora (40 mph) y una presión central de 1001 milibares mientras avanzaba lentamente hacia el noreste.

Los especialistas consideran que el principal peligro no serán los vientos, sino la enorme cantidad de lluvia que puede descargar sobre áreas ya vulnerables a inundaciones. Los pronósticos indican acumulaciones generalizadas de entre 125 y 250 milímetros, aunque algunos puntos podrían recibir hasta 500 milímetros antes del viernes.

Las zonas bajo mayor amenaza

De acuerdo al último informe del NHC, el centro de la tormenta se ubicaba a unos 65 kilómetros al este-noreste de Port O’Connor, Texas, y a aproximadamente 300 kilómetros al oeste-suroeste de Lake Charles, Luisiana. Se espera que el sistema toque tierra en el suroeste de Luisiana antes de continuar su desplazamiento hacia el interior.

Las áreas con mayor riesgo incluyen sectores costeros y urbanos de Texas, Luisiana, Mississippi, Alabama y el Panhandle de Florida. Las autoridades locales advirtieron sobre posibles inundaciones repentinas, anegamientos urbanos, desbordamientos de ríos y cortes de energía causados por la saturación del terreno y los fuertes aguaceros.

Ante la amenaza, el gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró el estado de emergencia en 101 condados para facilitar la movilización de recursos y equipos de respuesta. Los servicios de emergencia también preparan refugios y operativos de rescate en caso de que las condiciones empeoren durante las próximas horas.

Gov. Abbott has issued a disaster declaration for 101 Texas counties as severe storms and flood threats continue across the state.



Texans are urged to monitor local weather forcast & heed all warnings from local officials. pic.twitter.com/6tmH5hx8UU — Governor Abbott Press Office (@GovAbbottPress) June 16, 2026

Lluvias extremas, marejada y posible formación de tornados

El NHC advirtió que Arthur podría generar un episodio prolongado de precipitaciones intensas con consecuencias potencialmente mortales. La persistencia de las lluvias representa un riesgo adicional porque algunas zonas ya habían recibido importantes acumulaciones de agua en días recientes.

Además de las precipitaciones, las autoridades monitorean otros peligros asociados al sistema. Entre ellos destacan ráfagas de viento superiores a los 65 kilómetros por hora cerca del centro de circulación, marejada ciclónica de hasta 1,2 metros en sectores bajos de la costa entre Port Bolivar y Morgan City, así como fuertes corrientes de resaca capaces de afectar playas y embarcaciones pequeñas.

Los meteorólogos también mantienen vigilancia por la posibilidad de tornados aislados desde la costa superior de Texas hasta regiones del sur de Luisiana, Mississippi, Alabama y Florida. Aunque estos fenómenos suelen ser breves, pueden provocar daños localizados y complicar aún más las tareas de emergencia.

¿Qué recomiendan las autoridades?

El director del NHC, Michael Brennan, subrayó que la amenaza de lluvias intensas continuará incluso después de que Arthur se debilite tierra adentro. Esto significa que el riesgo de inundaciones podría persistir varios días más, aun cuando los vientos pierdan fuerza.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) recordó una de las principales recomendaciones de seguridad durante eventos de este tipo: nunca intentar cruzar carreteras cubiertas por agua. La agencia señala que más de la mitad de las muertes relacionadas con inundaciones repentinas ocurren cuando conductores quedan atrapados en vehículos arrastrados por la corriente.

Las autoridades también aconsejan seguir únicamente información procedente de fuentes oficiales, preparar suministros básicos, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse atentos a posibles órdenes de evacuación en las zonas más vulnerables.

Un inicio temprano para una temporada moderada

La aparición de Arthur se produce en una temporada que, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), podría ser menos activa que el promedio histórico debido a la influencia de condiciones asociadas al fenómeno de “El Niño”.

La previsión oficial contempla entre 8 y 14 tormentas nombradas y entre 3 y 6 huracanes durante 2026. Aunque estas cifras son inferiores a los promedios registrados entre 1991 y 2020, los expertos recuerdan que una sola tormenta puede provocar daños significativos si impacta zonas pobladas o genera lluvias extremas.

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