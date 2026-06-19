Acuerdo de paz con Irán baja las tasas hipotecarias a 6.47%, pero la Fed podría revertir el alivio

Una familia que hoy compra una casa de $400,000 paga cerca de $200 menos al mes que hace tres meses gracias a la caída de las tasas hipotecarias a 6.47%, impulsada por el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

Sin embargo, ese alivio podría durar poco: el miércoles la Reserva Federal planteó la posibilidad de elevar sus tasas de interés, al menos una vez más en lo que resta del 2026, lo cual volvería a encarecer los créditos para vivienda en los próximos meses, a niveles más altos que durante el verano pasado.

La paz que bajó tu mensualidad

Este jueves 19 de junio de 2026, Freddie Mac confirmó que la tasa promedio de la hipoteca fija a 30 años cayó a 6.47%, desde el 6.52% registrado la semana anterior.

La caída es consecuencia directa del acuerdo firmado el 17 de junio entre el presidente Donald Trump e Irán en el Palacio de Versalles, durante la Cumbre del G7. El pacto incluye la reapertura del Estrecho de Ormuz, la suspensión del bloqueo naval y compromisos del gobierno de Irán para detener el desarrollo de armas nucleares.

Los rendimientos del Bono del Tesoro a 10 años cayeron a 4.44%, lo que permitió a los prestamistas hipotecarios bajar de inmediato sus tasas.

“La tasa de la hipoteca fija a 30 años promedió 6.47% esta semana”, indicó Sam Khater, economista en jefe de Freddie Mac, en el comunicado semanal de tasas. Hace exactamente un año, esa tasa estaba en 6.81%.

El factor que puede echar todo por la borda

Sin embargo, no todo está resuelto para bajar las tasas hipotecarias. La misma semana en que llegó ese alivio, la Fed decidió mantener sus tasas en un rango de 3.50%–3.75%, pero nueve de sus miembros ya proyectan al menos un aumento de un cuarto de punto antes de que cierre 2026.

La inflación sigue siendo el problema central. En mayo pasado, el índice de precios al consumidor llegó a 4.2% anual, más del doble del objetivo de 2% de la Fed.

“No me sorprendería nada ver subidas de tasas este año. Una posibilidad en septiembre no es sorprendente en absoluto”, afirmó el exvicepresidente de la Reserva Federal Roger Ferguson a la CNBC este jueves 18 de junio. Los mercados de futuros ya esperan alrededor del 25% de probabilidad de un alza en septiembre.

Si esa alza ocurre, las tasas hipotecarias podrían volver a cruzar 6.8% o más en cuestión de semanas.

Lo que esto significa una bajada en las tasas hipotecarias para tu bolsillo

Con la tasa actual de 6.47%, los pagos mensuales aproximados* son:

Hipoteca de $300,000 : ~$1,888 al mes

: ~$1,888 al mes Hipoteca de $400,000 : ~$2,517 al mes

: ~$2,517 al mes Hipoteca de $500,000: ~$3,146 al mes

Estos montos solo consideran capital e intereses, sin incluir impuestos ni seguro.

Si la Fed sube un cuarto de punto y la tasa llega a 6.72%, esos pagos aumentarían entre $50 y $85 mensuales, una cantidad suficiente para sacar a una familia de su rango de calificación.

Sin embargo, la Mortgage Bankers Association no anticipa que las tasas vayan a bajar del 6% hasta finales de 2027 o principios de 2028.

¿Qué puedes hacer ahora mismo si quieres contratar un crédito hipotecario?

Precalifícate en los próximos días , mientras las tasas están en el punto más bajo del año

, mientras las tasas están en el punto más bajo del año Compara cotizaciones de al menos tres prestamistas , la diferencia puede llegar a 0.25 puntos en la misma semana

, la diferencia puede llegar a 0.25 puntos en la misma semana Considera un “rate lock” (bloqueo de tasa) por 60 a 90 días para protegerte de una posible alza de la Fed

(bloqueo de tasa) por 60 a 90 días para protegerte de una posible alza de la Fed Consulta programas FHA y USDA disponibles para compradores hispanos que reducen el enganche requerido

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la bajada de tasas hipotecarias en EE.UU.

¿Por qué bajaron las tasas hipotecarias esta semana?

El acuerdo de paz con Irán redujo la incertidumbre geopolítica, bajó los precios del petróleo y disminuyó los rendimientos del Bono del Tesoro, la referencia directa para las hipotecas.

¿Va a subir la Fed las tasas en septiembre?

Es posible. Nueve miembros del Comité Federal ya proyectan un aumento de 0.25% antes de fin de año. Los mercados le asignan ~25% de probabilidad a un alza en septiembre.

¿Es un buen momento para comprar o esperar?

Las tasas actuales son las más bajas del año, pero la Mortgage Bankers Association no anticipa caídas sostenidas bajo el 6% antes de 2027-2028. Esta podría ser la mejor ventana del año.

¿Las hipotecas de 15 años también bajaron?

Sí. Esta semana promediaron 5.81%, frente al 5.84% de la semana anterior y el 5.96% de hace un año. Son más baratas a largo plazo para quienes pueden asumir pagos mensuales más altos.

Conclusión

El acuerdo con Irán entregó un respiro real: la primera baja hipotecaria significativa en meses y la tasa más baja del año. Pero la inflación a 4.2% es el gran problema que persiste.

Si la Fed concreta el alza que ya anticipa en sus tasas, el costo de comprar casa podría subir más rápido de lo que bajó y, para muchas familias hispanas, los próximos 60 días podrían ser la última ventana accesible de este ciclo.

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