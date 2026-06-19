Despiden a presentadora que informó erróneamente sobre supuesta muerte del padre de Messi

La reconocida actriz y conductora Florencia Peña, junto a todo su equipo de producción, fue desvinculada de la plataforma de streaming Luzu TV tras asegurar erróneamente en vivo que Jorge Messi, padre de Lionel Messi, había fallecido.

La noticia falsa, lanzada durante la emisión del ciclo ‘El show del verano’, desató una ola de indignación. La polémica se originó cuando Peña interrumpió el tono habitual de su programa para lanzar una primicia de altísima sensibilidad: “No quiero darles una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi. Fue de golpe. En el medio del Mundial”, soltó la conductora.

Pese a que minutos después intentó matizar sus dichos aclarando que la información aún no estaba del todo confirmada, el impacto ya era irreversible. La noticia falsa se viralizó a la velocidad de la luz en las redes sociales.

La respuesta del entorno del capitán de la ‘Albiceleste’ no se hizo esperar. A través de un duro y tajante comunicado oficial, la familia Messi manifestó su “profundo malestar” por “la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”.

El comunicado enfatizó que se está “recuperando y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, desmintiendo categóricamente cualquier desenlace fatal.

El director del canal de ‘streaming’, Nicolás Occhiato, catalogó el hecho en sus redes como un “error inadmisible” que requería una sanción contundente. Horas después, la empresa emitió un comunicado institucional confirmando la desvinculación de todos los responsables del área de producción y la salida inmediata de Florencia Peña de la grilla.

Tras el despido, la presentadora recurrió a sus perfiles públicos para emitir una disculpa pública dirigida a la familia Messi, asegurando sentirse “muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor”. Peña alegó que la información le fue entregada por su producción en pleno vivo bajo la etiqueta de “totalmente chequeada”. “Aun así, me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu”, zanjó.

Sigue leyendo:

·Irán presenta queja ante FIFA por restricciones de EE.UU en Mundial 2026

·Familia Messi confirmó problemas de salud de Jorge Messi: “Se encuentra bajo seguimiento médico”

·Manuel Neuer confirma que el Mundial 2026 será su último torneo con Alemania