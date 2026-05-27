Encuesta muestra descontento del electorado latino hacia Trump y preocupaciones económicas

El electorado hispano en Estados Unidos llega a las elecciones de medio término de 2026 con una mezcla de frustración económica, desconfianza hacia el gobierno federal y creciente rechazo a las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump, según una nueva encuesta nacional de UnidosUS.

El sondeo bipartidista, realizado entre el 27 de abril y el 14 de mayo entre 3,000 votantes latinos registrados, muestra que el costo de vida sigue siendo la principal preocupación para esta comunidad, mientras aumenta el temor por las deportaciones, los derechos civiles y la concentración de poder en la Casa Blanca.

Los resultados revelan además un fuerte desgaste político para Trump entre los votantes hispanos, incluso entre quienes lo apoyaron en 2024. Según el estudio, el 67% de los latinos desaprueba su desempeño presidencial y más de la mitad considera que el país va en la dirección equivocada.

La economía sigue siendo la prioridad número uno

La encuesta encontró que las preocupaciones económicas dominan ampliamente las prioridades del electorado latino. El 60% señaló el costo de vida y la inflación entre los principales problemas que deberían atender los funcionarios electos, seguido por salarios y empleo con 40%, salud con 37% y vivienda con 27%.

Entre quienes mencionaron la inflación, el principal problema son los gastos básicos de alimentación y vida diaria. Un 55% dijo que desea que los líderes políticos se concentren en reducir esos costos, mientras que 39% apuntó a las tarifas de electricidad y gasolina.

La percepción económica personal también refleja pesimismo. Solo 12% considera que su situación financiera mejoró respecto al año pasado, mientras que 36% cree que empeoró. Además, 52% anticipa que las políticas económicas de Trump los dejarán peor en el próximo año.

El estudio también muestra que 2 de cada 3 votantes latinos consideran que Trump y los republicanos en el Congreso no están enfocados en mejorar la economía para familias como las suyas.

Uno de los datos más relevantes de la encuesta es que los latinos regirán su voto de acuerdo a las propuestas económicas, migratorias y de poder planteadas por los candidatos. (Foto: Damian Dovarganes/AP)

Crece el rechazo a las políticas migratorias

Aunque la inmigración aparece detrás de los temas económicos, sigue siendo una de las áreas más sensibles para los votantes latinos. La encuesta muestra un amplio apoyo a una vía de legalización para inmigrantes indocumentados que llevan años viviendo en EE.UU.

Un 53% respaldó crear un camino hacia la ciudadanía para personas traídas al país cuando eran niños o que han vivido durante mucho tiempo en territorio estadounidense.

Incluso cuando se utilizó el término “amnistía”, tradicionalmente polémico en el debate político, el apoyo permaneció alto. El 77% apoyó un programa de legalización descrito como “amnistía” y 83% respaldó la medida cuando fue presentada sin esa palabra.

La preocupación por las redadas y deportaciones también quedó reflejada en el estudio. El 44% afirmó que personas de su comunidad temen ser detenidas o acosadas por autoridades migratorias aun siendo ciudadanos estadounidenses o teniendo estatus legal.

Además, 32% dijo que empleadores han perdido trabajadores porque las personas tienen miedo de ir a sus empleos, mientras que 30% aseguró que niños están dejando de asistir a la escuela por temor de que sus padres sean arrestados durante el traslado escolar.

La encuesta también detectó fuerte rechazo hacia varias propuestas conservadoras. Un 75% se opuso a prohibir el acceso de niños indocumentados a escuelas públicas y 72% rechazó aumentar fondos para ICE sin condiciones.

Desconfianza hacia el gobierno y el sistema político

Uno de los hallazgos más llamativos del informe es el nivel de preocupación sobre el equilibrio de poderes en Washington. El 84% de los votantes hispanos expresó preocupación porque el Congreso estaría cediendo demasiado poder al presidente y al Poder Ejecutivo.

La encuesta también reveló que 52% no confía en que el gobierno respete sus derechos legales y civiles.

En materia internacional, casi 8 de cada 10 votantes hispanos creen que el presidente debería obtener aprobación del Congreso antes de iniciar acciones militares contra otros países.

El rechazo a recientes tensiones militares también fue evidente. El 64% se opuso a la acción militar estadounidense contra Irán y 57% rechazó una posible intervención militar en Cuba.

Ventaja demócrata rumbo a las elecciones legislativas

De cara a las elecciones legislativas de noviembre, los demócratas mantienen una ventaja clara entre los votantes hispanos. Según la encuesta, 54% apoyaría al candidato demócrata para la Cámara de Representantes frente a 27% que votaría por el republicano.

Sin embargo, el informe advierte señales de descontento generalizado con ambos partidos. UnidosUS señaló que tanto demócratas como republicanos obtienen niveles de apoyo menores a los registrados en 2024.

Otro dato relevante es que 25% de los latinos que votaron por Trump en 2024 aseguran que no repetirían ese voto hoy, frente a solo 5% de quienes apoyaron a Kamala Harris.

Y por último, la encuesta también subraya la importancia de movilizar nuevos votantes latinos. Cerca del 40% son relativamente nuevos en el electorado: 21% votó por primera vez en 2024 y 19% comenzó a participar en elecciones durante 2020 o 2022.

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