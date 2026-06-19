Horacio Pancheri cataloga al resto de los participantes de “La Casa de los Famosos 6” como “cavernícolas”.

Horacio Pancheri fue uno de los participantes que llegó más lejos en la sexta temporada de “La Casa de los Famosos“, exactamente quedando como séptimo finalista y, aunque fue una buena oportunidad para darse a conocer y compartir con otras celebridades, recientemente reveló que no participaría en otro reality similar.

El actor argentino siempre trató de evitar los conflictos dentro de la casa; sin embargo, hay algo que le disgustó demasiado, al punto de no querer participar en una competencia cerrada.

Horacio Pancheri explica por qué no volverá a participar en un reality parecido a “La Casa de los Famosos”

“No me volvería a encerrar tantos días jamás porque me quiero quedar con esta sensación. Primera y última de encierro“, aseguró Pancheri inicialmente, quien indicó que entró en “La Casa de los Famosos” para tener mayor exposición en su carrera como actor.

Aunado a eso, informó que sí está dispuesto a participar en otros realities al estilo “Top Chef”, pero no quiere nada con los encierros.

Horacio Pancheri cataloga de “cavernícolas” al resto de los habitantes de “La Casa de los Famosos”

La peor experiencia para Pancheri dentro de la competencia fue tener que lidiar con la poca higiene de los otros habitantes, a quienes catalogó de “cavernícolas”.

“Fue horrible en muchos momentos del juego; yo decía: ¿Qué necesidad?”, añadió Horacio, quien manifestó que sintió el deseo de abandonar el reality en tres ocasiones.

“¿Qué necesidad yo con mi esposa y mi hijo afuera de estar aquí con estos carvenícolas? Dejaban todo tirado, los pisos, la regadera, la cocina, todo siempre estaba tirado”, complementó.

Para concluir, Horacio afirmó que el que se vio en “La Casa de los Famosos” era él, Horacio auténtico, y que lo que se vio del resto de los habitantes, era lo que ellos también eran: “Así son, así son en la vida real“

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