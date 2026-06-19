Así fue el momento épico que se vivió en la celebración de los Knicks mientras Alicia Keys cantó “Empire State of Mind”

La celebración del título de los Knicks de Nueva York en la temporada 2025-2026 de la NBA debía ser tan épica como lo fue el propio trofeo de monarcas, y Alicia Keys se encargó de brindar uno de los momentos más emotivos, tras interpretar una de las canciones más emblemáticas sobre la ciudad, “Empire State of Mind”.

El quinteto neoyorquino obtuvo su primer título en los últimos 53 años y eso desató la locura en Bajo Manhattan, donde más de un millón de personas llegaron para celebrar junto a los jugadores e incluso muchas celebridades se dieron también el placer de asistir.

Alicia Keys se encarga del momento más emotivo de la celebración

Uno de los himnos desde hace mucho tiempo del conjunto que viste de azul y naranja es “Empire State of Mind”, estrenado por Jay Z y Alicia Keys, una canción que sonó en varias oportunidades durante el desfile que recorrió desde la avenida de Broadway, subiendo por el tramo conocido como ‘el Cañón de los Héroes’ hasta las escaleras del Ayuntamiento, donde el alcalde Zohran Mamdani recibiría a toda la plantilla de los Knicks para entregarle las llaves de la ciudad, en una ceremonia reservada a 600 personas.

Fue en ese evento un poco más privado donde Alicia Keys terminó de encender la fiesta primero con “New York State of Mind“, para luego ponerle la piel de gallina a los 600 asistentes y a todos los jugadores, quienes junto a ella corearon el himno “Empire State of Mind” con expresiones de emoción indescriptibles, convirtiéndose este en uno de los momentos que marcó esta celebración y la llevó a un nivel más alto entre la conexión del equipo con una ciudad que no vivía este tipo de alegrías desde 1973.

Después de su maravillosa interpretación tocando el piano, Alicia recibió una medalla por parte del equipo y nuevas muestras de cariño por cada uno de los artífices de que el trofeo de la NBA se quedará en Nueva York.

Aunque los Knicks conquistaron los títulos de 1970 y 1973, nunca habían disfrutado de un desfile de estas dimensiones, por lo que la celebración de este jueves es la primera de este tipo en los 80 años de historia del equipo, destacó la agencia EFE. Un momento que se quedará marcado por el resto de los días para todos los neoyorquinos y los fanáticos de los Knicks.

Otras celebridades que dijeron presente en la celebración de los Knicks

La celebración se convirtió rápidamente en un desfile de rostros famosos. Entre quienes se sumaron al recorrido estuvieron Timothée Chalamet, Jon Stewart, Ben Stiller y Mariska Hargitay, todos mezclados entre la multitud que acompañó al equipo durante su recorrido por el llamado “Cañón de los Héroes”.

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