Actor de un video de Katy Perry revive acusación contra la cantante: “Me humilló al máximo”

La cantante Katy Perry fue señalada por un actor, que trabajó en uno de sus videos musicales, de bajar sus pantalones en contra de su voluntad y exhibir sus genitales en una fiesta.

Josh Kloss, coprotagonista del videoclip “Teenage Dream” de Katy Perry, revivió la acusación que hizo contra la cantante en 2019. En una entrevista con Page Six publicada el viernes 24 de abril, el actor se refirió al “trauma silencioso” que vivió tras el incidente con Perry en una fiesta de 2012.

“Algunas personas creen que si le bajas los pantalones a alguien en una fiesta, le estás gastando una broma y es normal. Había alcanzado un éxito rotundo con el videoclip, todo iba de maravilla… Me asusté muchísimo [cuando me bajó los pantalones y le dije]: ‘¿Qué demonios estás haciendo?’. Me asusté y ella se rió”, dijo Kloss a Page Six.

Según Kloss, fue invitado a una fiesta dos años después de la grabación del video musical. En la fiesta estaba Katy Perry y, al saludarla, la artista le bajó los pantalones y dejó al descubierto sus genitales mientras ella reía.

Cuando hizo público este episodio en sus redes sociales, muchos fans de Katy Perry le dijeron que debía sentirse “afortunado”. “Ella, a quien debería estar agradecido, me devaluó y me humilló al máximo delante de sus allegados. ¿Por qué iba a estar agradecido por eso?”, señaló.

Aunque Perry no respondió directamente a los señalamientos en su contra en ese entonces, en una entrevista con The Guardian en 2020, Perry no abordó directamente las acusaciones de Kloss, pero dijo: “Vivimos en un mundo donde cualquiera puede decir cualquier cosa”.

Esta historia se revive días después de que la actriz y modelo Ruby Rose acusó públicamente a la cantante de abusar de ella en una discoteca en Melbourne, Australia, en 2010.

“Katy Perry me agredió sexualmente en la discoteca Spice Market de Melbourne. ¿A quién le importa lo que piense?. Después, vomité sobre ella. Conté la historia públicamente, pero la convertí en una “historia graciosa de borracha” porque no sabía cómo manejarla de otra manera. Más tarde, accedió a ayudarme a conseguir mi visa estadounidense. Así que lo mantuve en secreto. Pero sí les dije que no era buena persona. En cambio, fui atacada por… todo el mundo”, escribió en Threads.

La actriz de “Orange Is The New Black” aclaró cómo fue la presunta agresión sexual. “Ella no me besó. Me vio ‘descansando’ en el regazo de mi mejor amiga para evitarla, se agachó, se apartó la ropa interior y me frotó su asquerosa vagina en la cara hasta que abrí los ojos de golpe y vomité a chorros sobre ella”, aclaró Ruby. La actriz interpuso una denuncia policial y aseguró que no hablaría más sobre el caso.

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