Los padres hispanos trabajan más, pero ganan $13,000 menos al año que el promedio nacional

Los padres hispanos trabajan más horas que nunca para sostener a sus familias y aun así no es suficiente para reducir la brecha económica respecto a otros grupos étnicos en Estados Unidos. En promedio, los hispanos ganan cerca de $13,000 menos al año que el promedio nacional, pese a que cada vez más hogares dependen de dos ingresos para cubrir sus gastos.

La situación refleja una realidad que millones de familias conocen: trabajar más no implica una mayor estabilidad financiera. Mientras los costos de vivienda, alimentos y cuidado infantil siguen al alza, aunque muchos padres hispanos laboran jornadas más largas, no logran cerrar la brecha salarial.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), los trabajadores hispanos de tiempo completo ganan en promedio $984 dólares semanales, frente a los $1,196 dólares del promedio nacional, una brecha de $212 a la semana que equivale a unos $13,000 dólares al año. Mientras que 1.35 millones de hispanos actualmente tienen dos o más empleos, un incremento del 12.76% en los últimos 12 meses en junio de 2026.

Cuando dos sueldos ya no alcanzan, papá busca un tercer trabajo

Los números confirman que el modelo familiar está cambiando: un informe del Pew Research Center del 16 de junio de 2026 indica que el 52% de las parejas estadounidenses con hijos ya tiene a ambos padres trabajando a tiempo completo, el nivel más alto desde que se tiene registro, frente al 31% que estaba en esta condición en 1975.

Aunque este dato tiene un matiz: solo el 44% de las madres latinas en parejas heterosexuales trabaja a tiempo completo, la cifra más baja entre todos los grupos raciales y étnicos del país. Eso significa que, en muchos hogares hispanos, el padre sigue siendo el principal, o único, sostén económico, una carga que sigue creciendo.

El ingreso que no alcanza y la brecha que no cierra

Según el informe de ingresos de la Oficina del Censo para 2024, los trabajadores hispanos registraron un ingreso medio de $50,430 dólares anuales, un 4.9% más frente al año anterior. Pero esa cifra equivale a $12,930 dólares menos que el promedio nacional de $63,360 dólares, de acuerdo con datos de la BLS.

Esa diferencia equivale a más de un mes de salario perdido cada año.

Por su parte, el Informe Nacional de Familias Latinas 2025, elaborado por AP-OD y UnidosUS con base en una encuesta a 1,377 padres y cuidadores latinos, encontró que el 45% de las familias hispanas dijo que su situación financiera personal empeoró el año pasado, el porcentaje más alto desde que se realiza la encuesta.

Además, casi la mitad reportó haber reducido gastos, el 37% pidió prestado a amigos o familiares y el 29% gastó todos o casi todos sus ahorros.

Lo que papá sacrifica cuando trabaja más tiempo

El 43% de las familias latinas encuestadas reportó que un miembro del hogar trabaja en un empleo extra para compensar los ingresos. Eso se convierte en tiempo alejado de sus familias: en la mesa para la cena, en el juego de pelota del sábado, en la tarea del niño.

Según el mismo informe, el 31% de las familias redujo o pospuso actividades para sus hijos por razones económicas durante el último año. Cuando papá trabaja 50 o 60 horas a la semana, el costo más alto se refleja en el tiempo.

El Pew Research Center encontró que, en familias donde ambos padres trabajan a tiempo completo, solo el 49% percibe un impacto positivo en el bienestar de sus hijos, frente al 85% en hogares donde la madre puede no trabajar. La ecuación financiera y la emocional difícilmente apuntan en la misma dirección.

Lo que los padres hispanos le piden al gobierno

El 97% de los padres latinos encuestados en el Informe Nacional de Familias Latinas 2025 urgieron al gobierno a que cree más empleos con salario digno. No es una aspiración abstracta: es la respuesta más votada en cuatro años consecutivos de encuesta.

Las prioridades económicas de estas familias son muy concretas:

34% quiere que el gobierno mejore salarios e ingresos

quiere que el gobierno mejore salarios e ingresos 34% pide medidas para abordar el alza en el costo de vida

pide medidas para abordar el alza en el costo de vida 27% exige viviendas más accesibles

exige viviendas más accesibles 91% apoya los programas estatales de licencia familiar pagada

apoya los programas estatales de licencia familiar pagada 87% respalda un crédito fiscal por hijo de $5,000 dólares anuales, pagado de forma trimestral

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los padres hispanos y el mercado laboral en EE.UU.

¿Cuánto gana en promedio un trabajador hispano en Estados Unidos?

Según la BLS, los trabajadores hispanos de tiempo completo ganan en promedio $984 dólares semanales, equivalentes a $51,168 anuales, que están más de $12,000 por debajo del promedio nacional.

¿Cuántos hispanos tienen más de un empleo?

De acuerdo con el BLS, en junio de 2026 había 1.35 millones de hispanos con dos o más empleos, un 12.76% mayor que la de hace un año.

¿Qué porcentaje de las familias hispanas tiene a ambos padres trabajando a tiempo completo?

Solo el 44% de las madres latinas en parejas heterosexuales trabaja a tiempo completo, el nivel más bajo entre los principales grupos étnicos del país, según el Pew Research Center.

¿Qué impacto tiene el exceso de trabajo en los hijos?

El mismo Pew Research Center encontró que, en familias donde ambos padres trabajan a tiempo completo, apenas la mitad percibe un efecto positivo en el bienestar de sus hijos.

¿Cómo están respondiendo las familias hispanas a la presión económica?

Según el Informe Nacional de Familias Latinas 2025, el 43% trabaja en un empleo adicional, el 47% ha reducido gastos, el 37% ha pedido dinero prestado y el 29% ha agotado sus ahorros.

¿Qué política apoyan más los padres hispanos para mejorar su situación?

El 97% quiere más empleos con salario digno, y el 91% respalda la licencia familiar pagada, de acuerdo con la encuesta de AP-OD y UnidosUS con casi 1,400 familias latinas.

Conclusión

Este Día del Padre, los datos reflejan cómo los padres hispanos trabajan más horas que nunca, pero sus ingresos están consistentemente por debajo del promedio nacional, y aun así siguen siendo el pilar de familias que reducen gastos, piden prestado y ahorran para el futuro de sus hijos.

Lo que no aparece en ninguna encuesta es el mayor costo: la ausencia en casa y la falta de tiempo de calidad con la familia a cambio de trabajar un segundo turno. Si las políticas de salario y licencia familiar que el 91% de estas familias exige no se materializan pronto, la brecha que hoy es de $13,000 al año podría convertirse en la diferencia entre una generación que avanza y una que simplemente sobrevive.

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