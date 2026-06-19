Matthew McConaughey y Woody Harrelson se reencuentran en “Brothers”

Más de diez años después de compartir pantalla en “True Detective”, Matthew McConaughey y Woody Harrelson vuelven a encontrarse frente a las cámaras. Esta vez no hay detectives atormentados ni crímenes por resolver. El dúo cambia la tensión del thriller por el humor en “Brothers”, la nueva apuesta de Apple TV que acaba de revelar sus primeras imágenes oficiales.

La serie marca un nuevo capítulo en la larga relación profesional de los actores, quienes ya han coincidido en distintos proyectos a lo largo de sus carreras.

Sin embargo, para buena parte del público siguen siendo los inolvidables Rust Cohle y Marty Hart, los personajes que convirtieron la primera temporada de “True Detective” en un fenómeno global.

Amistad que esconde una gran sorpresa

Creada por David West Read, conocido por “El premio de tu vida”, “Brothers” presenta una historia tan peculiar como divertida. McConaughey y Harrelson interpretan versiones ficticias de sí mismos, dos amigos de toda la vida cuya relación cambia por completo cuando descubren que podrían ser hermanos biológicos.

La trama se pone en marcha cuando la boda de la hija de Woody fracasa inesperadamente. Con la intención de alejarse del caos, él se instala junto a toda su familia en el rancho de Matthew, ubicado en Austin, Texas. Lo que parecía una escapada para recuperar la calma termina convirtiéndose en una búsqueda de respuestas cuando Ma Mac, la madre de Matthew, revela accidentalmente un secreto familiar guardado durante décadas.

A partir de ese momento, Woody transforma el rancho en el centro de una investigación personal para descubrir la verdad. Mientras tanto, Matthew atraviesa su propio conflicto al contemplar la posibilidad de presentarse como gobernador de Texas.

Según la sinopsis oficial, la producción combina situaciones emotivas y momentos disparatados para explorar temas como la amistad, la familia, la fama y la delgada línea que separa la realidad de la leyenda.

¿Cuándo llega “Brothers” a la pantalla?

Junto a McConaughey y Harrelson, el elenco incluye a Natalie Martinez, conocida por “Reminiscencia”; Brittany Ishibashi, de “Ten Tricks”; Nolan Almeida, de “Christmas on Repeat”; Ella Grace Helton, de “Mi familia preferida”; Noah Carganilla, de “Brother from Another Mother”; Highdee Kuan, de “Los hermanos Sun”; Oona Yaffe, de “Los dos amores de mi vida”; y Holland Taylor, recordada por “Motherland”.

Apple TV estrenará “Brothers” el 23 de septiembre de 2026 con sus dos primeros episodios. A partir de entonces, la plataforma lanzará un nuevo capítulo cada miércoles hasta completar la temporada el 4 de noviembre.

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