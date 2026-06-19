Niño murió al chocar su moto en Nueva York

Un niño de 13 años que conducía una motoneta falleció anoche tras chocar con otro vehículo en Harlem, Manhattan (NYC).

La Policía de Nueva York informó que la víctima viajaba en el scooter junto a otro joven de 14 años en dirección oeste por West 112th St cuando chocaron frontalmente contra una camioneta Chevy Tahoe conducida por un hombre de 63 años, alrededor de las 8:50 p.m. del jueves, reportó New York Post.

El conductor de la Tahoe modelo 2024 estaba realizando un giro a la izquierda desde el bulevar Adam Clayton hacia West 112th St. El niño de 13 años sufrió un traumatismo craneoencefálico y fue declarado muerto en el Hospital Harlem, detalló ABC News. Su nombre no fue divulgado al momento.

El joven de 14 años sufrió una lesión en la pierna y se encuentra estable. El conductor de la Tahoe permaneció en el lugar del accidente. Hasta el momento no se han presentado cargos, mientras la investigación sigue abierta.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes que operan vehículos después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.

A fines de mayo un accidente de motocicleta ocurrido en la zona de Lake George (NY) y que costó la vida a Brian Kilduff (31), se ha convertido en una doble tragedia para su familia, luego de que su hermano policía de Westchester fuese acusadode conducir en estado de ebriedad (DWI).