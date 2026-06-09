Vinculan a policía en muerte de su hermano por conducir borracho en Nueva York

Un accidente de motocicleta ocurrido en la zona de Lake George (NY) y que costó la vida a Brian Kilduff (31), se ha convertido en una doble tragedia para su familia, luego de que su hermano policía fuese acusado.

La tragedia sucedió la madrugada del 31 de mayo en la Ruta 9, cerca del Nordick Inn. Días después las autoridades del condado Warren identificaron al motociclista que acompañaba a la víctima en el momento del trágico accidente: se trataba de su hermano mayor, Michael Kilduff, de 33 años y residente de Pawling, quien fue detenido por los agentes bajo sospecha de conducir en estado de ebriedad (DWI).

El sospechoso es agente de policía del condado Westchester y ejerce como oficial de enlace escolar en la escuela primaria Pequenakonck en North Salem, indicó Mid Hudson News. Al parecer circulaba por separado junto a su hermano y un grupo de personas cuando se produjo un accidente. La Asociación Benevolente de la Policía del Condado Westchester celebró una rueda de prensa el martes para expresar su apoyo al agente, reportó News 12.

La Oficina del Alguacil informó que Brian Kilduff sufrió un traumatismo grave a consecuencia del accidente y fue declarado muerto en el lugar de los hechos. Tras negarse a someterse a una prueba de alcohol, Michael Kilduff fue procesado y puesto en libertad sin fianza, a la espera de futuras actuaciones judiciales en el condado Warren. El caso sigue bajo investigación.

Según su obituario, la víctima se alistó en la Guardia Costera en 2018 y prestó servicio allí durante cuatro años. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

Tragedias similares evitables

La semana pasada un jurado declaró culpable de cuatro homicidios al ex Marine Steven Schwally, por conducir bajo los efectos del alcohol al estrellar su camioneta contra un salón de uñas en Long Island (NY) a plena luz el día en el verano de 2024.

El mes pasado John P. McClave III fue sentenciado tras ser declarado culpable de causar la muerte de un matrimonio latino en Nueva Jersey, cuando conducía intoxicado y los chocó en ruta a su trabajo siendo policía.

También en mayo un joven de 20 años residente de Queens (NYC) fue sentenciado por conducir drogado a alta velocidad, causando la muerte su propia hermana y la mejor amiga de ella en Long Island (NY). A principios de marzo tres personas murieron y otra resultó herida tras un choque frontal en el condado Ocean de Nueva Jersey. Además Diana Kutateladze fue acusada de conducir ebria y chocar contra varios automóviles en la Southern State Parkway de Long Island (NY), causando la muerte de dos personas.

En febrero Patricia Espinosa, agente del Departamento de Policía del condado Nassau (NY) nativa de Ecuador, murió cuando su vehículo fue impactado por un conductor ebrio. También ese mes John Miro, guardia escolar de 70 años, fue fatalmente arrollado cuando estaba trabajando en Long Island (NY); un hispano fue acusado de conducir drogado, provocando esa tragedia.

En julio del año pasado un adolescente latino fue acusado de múltiples cargos en un choque mortal por conducir borracho al regresar de una playa de Long Island (NY) con 6 pasajeros a bordo. En enero de 2025 Amandeep Singh se declaró culpable de homicidio vehicular agravado y manejar intoxicado en relación con un accidente que cobró la vida de dos niños tenistas en Long Island (NY) en 2023.

En 2025 Christian Velásquez Galeano fue arrestado como sospechoso de conducir borracho y causar la muerte de su pasajero al chocar contra un árbol y huir de la escena en Long Island (NY). En agosto de 2024 un niño de 9 años pereció en un accidente vial en el que su madre aparentemente estaba conduciendo intoxicada y en sentido contrario. En abril de ese año una joven fue arrestada como sospechosa de cometer una racha de delitos graves al supuestamente chocar borracha, matar a una mujer y luego huir en la patrulla que acudió a la escena en el condado Nassau (NY). También un conductor de 33 años se declaró culpable de manejar intoxicado al chocar y causar la muerte de unos esposos dominicanos en Long Island.

En febrero de 2024 Jessica Beauvais fue sentenciada tras ser hallada culpable de atropellar fatalmente al oficial de carreteras de la policía de Nueva York (NYPD) Anastasios Tsakos en Queens mientras conducía ebria, drogada y con una licencia suspendida en 2021.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes que operan vehículos después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.