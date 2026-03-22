Esposa de Bruce Willis le dedica mensaje por su aniversario tras diagnóstico de demencia del actor

La ex modelo Emma Heming, esposa del actor Bruce Willis, dedicó un tierno mensaje a su esposo para celebrar 17 años de matrimonio. La celebración de este aniversario llega luego de que el actor fue diagnosticado con demencia frontotemporal.

A través de su cuenta de Instagram, Heming publicó una foto de su boda con la estrella de Hollywood en 2009, celebrada en Turks and Caicos.

“Nací para amarlo. 17 años”, escribió la exmodelo en la descripción de la foto. En la imagen, el actor carga en sus brazos a Emma en una paradisiaca playa.

Dos días antes de su aniversario, el 19 de marzo, fue el cumpleaños número 71 del actor. Emma dedicó un mensaje más extenso a su esposo, reconociendo el impacto que ha tenido la demencia en su familia.

“Hoy celebramos el cumpleaños de Bruce. Este viaje con demencia frontotemporal (FTD) me ha abierto los ojos a la realidad que muchas familias enfrentan”, escribió.

Emma pidió a los fans, que quisieran honrar un año más de vida del actor, que donen al fondo Emma & Bruce Willis, una iniciativa creada para recaudar fondos para investigación sobre esta enfermedad.

“Si te gustaría honrar a Bruce hoy, por favor considera apoyar al fondo u otra organización que trabaje en este espacio, o simplemente registrar a un cuidador – un pequeño acto de bondad que puede significar mucho”, señaló.

Emma Heming y Bruce Willis se conocieron en 2007 y tras su boda se convirtieron en padre de dos hijas: Mabel Ray, nacida en abril de 2012, y Evelyn Penn, nacida en mayo de 2014.

En 2022 Bruce Willis se retiró de la actuación tras ser diagnosticado con afasia, una enfermedad que luego evolucionó en demencia. Este ha sido un duro golpe para la familia del actor ya que, debido a la enfermedad, ha perdido la capacidad de hacer actividades que antes eran rutinarias.

En diciembre de 2025, Heming habló sobre cómo se sienten las fiestas en su familia mientras lidian con la demencia de Willis. “Momentos que antes traían una alegría sencilla pueden llegar ahora envueltos en una red de duelo. Lo sé porque lo estoy viviendo. Las fiestas no desaparecen cuando la demencia entra en tu vida. Cambian”, escribió. “La demencia no borra esos recuerdos, pero crea un espacio entre aquel entonces y el ahora. Y ese espacio puede doler”, explicó.

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