Otra gigante de Wall Street mueve empleos a Texas y Nueva York pierde otra sede corporativa

Apollo Global Management llevará parte de sus empleos mejor pagados a Texas tras elegir Austin para instalar su segundo cuartel general en Estados Unidos. La decisión refuerza la tendencia de llevar empresas del sector financiero al sur del país y reduce oportunidades laborales que antes se concentraban en el área de Nueva York.

La firma, que administra cerca de $900,000 millones en activos, informó que apostará por que gran parte de su crecimiento futuro se desarrolle desde Texas.

El movimiento también confirma cómo esta tendencia es cada vez más evidente: las empresas están abandonando sus sedes en Wall Street para llevar inversión, talento y nuevos puestos de trabajo a estados con menores costos operativos y una carga fiscal más baja, al punto que Texas ya superó a Nueva York en algunos indicadores de empleo en servicios financieros, según distintos reportes.

Para profesionales en banca, tecnología financiera y servicios corporativos, la oportunidad hacia puestos mejor remunerados (más de $200,000 al año, como el caso de Apollo) ya no está en Manhattan, sino en ciudades del sur como Austin.

Otra gigante que se suma al éxodo hacia Texas

Apollo finalmente eligió Austin tras evaluar opciones en el sur de Florida y otras ciudades del ‘Sun Belt’ y, como otras empresas que han emigrado, solo mantiene presencia simbólica en Nueva York, pero ya trasladó funciones clave y nuevas contrataciones a estados con menores costos y que ofrecen estímulos fiscales.

En mensajes internos citados por la prensa, Apollo sostuvo que su decisión está “impulsada por el talento que queremos contratar y la empresa que queremos ser” y afirmó que “Nueva York no tiene el monopolio del talento”. Esto implica que los mejores sueldos ya no están garantizados en la ciudad donde históricamente se concentraba el poder financiero.

Lo que pierde Nueva York cuando se va un cuartel general

Cada movimiento de este tipo implica salarios, impuestos y consumo que dejan de circular en la economía de Nueva York. También significa menos gasto en restaurantes, renta y servicios, y menos contratación de personal de apoyo, un segmento que normalmente emplea a muchos trabajadores hispanos: asistentes administrativos, seguridad, mantenimiento o logística.

Por ello, líderes empresariales neoyorquinos han advertido que más y más compañías están “explorando opciones” en estados más accesibles como Florida y Texas, ante la combinación de impuestos altos y costos crecientes.

¿Por qué Texas gana la batalla de empleos?

Texas no solo atrae a los grandes fondos por su menor costo de vida y regulaciones favorables, sino que, como parte de su política para atraer inversiones, no cobra impuesto estatal sobre los ingresos personales, un imán directo para ejecutivos y trabajadores con sueldos altos. Esto ha provocado que en la última década, el empleo financiero en ese estado haya crecido mucho más rápido que en Nueva York, consolidando un nuevo polo de poder económico y empujando a firmas a dividir operaciones.

Apollo refuerza esa tendencia. La firma anunció el 12 de junio de 2026 que su segunda sede estadounidense estará en Austin, tras descartar opciones en Miami y Palm Beach. “Esperamos que la mayoría de nuestro crecimiento futuro tenga lugar en nuestra segunda sede”, indicó la empresa. Mientras que sus trabajadores ahora tendrán que evaluar seriamente una mudanza para aprovechar estos cambios de sede.

Mamdani, impuestos y tensión con Wall Street

La decisión de Apollo también ha sido calificada como un revés político para el alcalde Zohran Mamdani, que promueve un aumento de impuestos a grandes fortunas y corporaciones para cerrar un déficit cercano a $5,500 millones en el presupuesto local.

Desde marzo, medios locales advertían que Apollo estudiaba salir de la ciudad hacia otra con bajos impuestos “en medio de las amenazas del alcalde Mamdani de elevar las cargas fiscales corporativas y personales”.

La mudanza confirma que la ciudad está empujando a los grandes empleadores a irse justo cuando más necesita ingresos, por lo que el reto de la administración local será encontrar mecanismos para financiar servicios públicos sin provocar la salida de empresas que sostienen miles de empleos en el mediano plazo.

Lo que pueden hacer los trabajadores hispanos ante este giro

Para quienes trabajan en el sector financiero de Nueva York, la posibilidad de migrar al sur es cada vez más viable. Analizar oportunidades en ciudades como Austin, Houston, Dallas o Miami puede ser una forma de proteger el ingreso futuro, especialmente cuando las nuevas contrataciones se están concentrando fuera de Manhattan.

Al mismo tiempo, la migración de empleos corporativos abre espacios en la ciudad para fintech locales, firmas de inversión más pequeñas o servicios legales y contables que siguen contratando talento bilingüe. También diversificar habilidades como sumar tecnología o análisis de datos a la experiencia financiera es un buen mecanismo para obtener un empleo ante la realidad actual, aunque posiblemente la sede se encuentre en otra ciudad fuera de Midtown.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la salida de empresas financieras de Nueva York

¿Cuántos empleos puede mover Apollo de Nueva York a Austin?

Diferentes reportes coinciden en que “la mayoría del crecimiento futuro” se concentrará en la segunda sede, lo que implica cientos de plazas que dejarán de operar en Nueva York.

¿Los empleos financieros se están mudando de forma permanente al sur?

Las empresas priorizan estados con menor carga fiscal, menor costo de vida y regulaciones más favorables; Texas y Florida concentran esas ventajas y la tendencia crece.

¿Wall Street va a desaparecer de Nueva York?

No. La ciudad conserva ventajas estructurales (bolsas, ecosistema legal y financiero), pero muchas firmas están dejando un “núcleo simbólico” en Manhattan y llevan sus contrataciones al Sun Belt.

Conclusión

La apuesta de Apollo por Austin confirma que el mapa del poder financiero en Estados Unidos se está reconfigurando y que Nueva York ya no puede confiar solo en su historia para retener empleos de alto valor.

Para la comunidad hispana, esto implica un doble reto: garantizar condiciones que hagan sostenible la vida en la ciudad y, al mismo tiempo, considerar nuevas oportunidades concretas que se abren en otros estados, aunque eso suponga cambiar su residencia. Si Nueva York no logra adaptarse pronto, la decisión de Apollo puede ser solo el primer aviso de una serie de movimientos que trasladen parte del futuro económico de muchas familias hacia el sur del país.

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