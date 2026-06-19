10 regalos baratos para el Día del Padre 2026: ideas útiles y fáciles de conseguir

El Día del Padre está a la vuelta de la esquina y, en la mayoría de las ciudades de Estados Unidos hay buen margen para resolver un regalo lindo, práctico y barato. La clave no siempre está en comprar algo caro, sino en elegir un detalle que tenga sentido: algo que papá pueda usar, comer, compartir o recordar.

En tiendas como Target y Walmart todavía aparecen opciones económicas para distintos tipos de papás: los que aman el café, los que cocinan, los que disfrutan ver deportes, los que prefieren un regalo simple o los que valoran más una salida en familia que un paquete envuelto.

Target, por ejemplo, promociona regalos para padres en categorías como gadgets, parrilla, grooming, deportes, café y cuidado personal. Walmart también agrupa ideas de regalo para papás vinculadas con parrilla, relax, gaming, trabajo y actividades cotidianas.

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Ideas de regalos para el Día del Padre: sencillo, lindo y barato

Estas son 10 ideas accesibles para resolver el regalo en Nueva York sin gastar de más.

Una taza o vaso especial para café

Es un clásico, pero funciona si se elige bien. Una taza con diseño simple, un vaso térmico o un mug con alguna frase familiar puede ser un regalo barato y útil para todos los días. En Target aparecen opciones temáticas del Día del Padre desde alrededor de $5 hasta $10, según disponibilidad.

Para hacerlo más personal, se puede sumar una bolsa de café, una tarjeta escrita a mano o una foto familiar.

Chocolates o dulces favoritos

Un regalo económico no tiene que parecer improvisado. Una caja de chocolates, galletas especiales o dulces latinos puede funcionar muy bien, sobre todo si papá tiene un gusto específico. Target mostraba cajas de chocolates Lindt en el rango de menos de $20, aunque los precios pueden cambiar según tienda y promoción.

En Nueva York, también se puede armar una bolsa con productos de una panadería latina, una bodega de barrio o un mercado local.

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Un kit pequeño para parrilla o condimentos

Para padres que disfrutan cocinar, un set de especias, salsas picantes o condimentos para carnes puede sentirse más pensado que una simple tarjeta. Walmart promociona opciones de regalos para parrilla y cocina, incluyendo sets de especias y salsas.

Es una buena idea para papás que aman el BBQ, los asados familiares o cocinar los fines de semana.

Un neceser o kit de viaje

Un pequeño bolso para productos personales puede servir para el gimnasio, el trabajo, viajes cortos o escapadas de fin de semana. Target listaba un Dopp Kit temático del Día del Padre por alrededor de $10.

Es barato, práctico y fácil de combinar con algún desodorante, crema de afeitar o colonia económica.

Una salida gratis o barata en un parque de Nueva York

No todos los regalos tienen que comprarse. NYC Parks tiene actividades gratuitas y de bajo costo durante estos días, incluyendo eventos vinculados al Día del Padre entre el 18 y el 21 de junio.

Una caminata por Central Park, Brooklyn Bridge Park, Flushing Meadows Corona Park o Prospect Park, con café y algo para comer, puede terminar siendo más memorable que un objeto.

Una tarjeta escrita a mano con una foto impresa

Parece simple, pero funciona. Una tarjeta escrita por hijos o nietos, acompañada por una foto impresa, puede costar muy poco y tener mucho más valor emocional que un regalo comprado a las apuradas.

Para darle más forma, se puede armar un mini sobre con “vales”: una comida casera, una tarde juntos, una ayuda con algún trámite o una salida a caminar.

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Un libro corto o una revista sobre su tema favorito

Para padres que leen, una novela corta, una biografía deportiva, un libro de cocina o una revista especializada puede ser una opción accesible. Target incluía entre sus regalos de Día del Padre un libro sobre cerveza artesanal por menos de $20, según el listado consultado.

La clave es no elegir “un libro para papá” en abstracto, sino algo ligado a su mundo: fútbol, música, historia, autos, cocina, salud o negocios.

Un juego de mesa o trivia para compartir

Los regalos que generan un momento familiar suelen rendir más. Para papás fanáticos de la música, por ejemplo, New York Post destacó como idea de último momento un juego de trivia musical llamado Dad Rock, pensado para compartir en familia.

También se puede buscar una baraja, dominó, ajedrez económico o juegos de preguntas que sirvan para una reunión en casa.

Un vaso para cerveza o bebida favorita

Para un regalo sencillo, un vaso tipo stein, un set pequeño de vasos o una copa especial puede funcionar bien. Target mostraba vasos temáticos de Día del Padre cerca de los $10, según disponibilidad.

Puede acompañarse con su bebida favorita, snacks o una comida casera.

Un desayuno hecho en casa

Es barato, rápido y personal. Café, pan dulce, frutas, huevos, arepas, empanadas, bagels o lo que más le guste. En una ciudad cara como Nueva York, preparar algo en casa puede ser una forma inteligente de regalar sin gastar demasiado.

La diferencia está en el detalle: poner la mesa, sumar una nota, elegir música que le guste y darle tiempo. Para muchos padres, ese rato vale más que cualquier compra de último momento.

Consejos para comprar barato en Nueva York

Si la idea es comprar algo físico, conviene revisar disponibilidad en tiendas cercanas antes de salir. Target y Walmart permiten ver opciones por tienda, envío o retiro, aunque los precios pueden variar. También pueden aparecer buenas alternativas en Dollar Tree, Five Below, Marshalls, TJ Maxx, Burlington, farmacias como CVS o Walgreens, y tiendas locales de barrio.

Para quienes prefieren regalar una experiencia, Eventbrite lista actividades por el Día del Padre en Nueva York, incluyendo brunches, shows y encuentros familiares, aunque no todas son gratuitas.

El mejor regalo barato no siempre es el más original. Es el que demuestra que alguien pensó en papá, en sus gustos y en lo que le puede hacer bien. En Nueva York, incluso con poco presupuesto, todavía hay muchas maneras de lograrlo.

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