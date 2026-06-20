Trump refuerza sus críticas contra Meloni tras polémica por foto durante la cumbre del G7

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reforzó sus críticas este sábado contra la primera ministra de Italia Giorgia Meloni, al insistir insistió en que ella le pidió “repetidamente” una fotografía durante la reciente cumbre del G7 y cuestionar la postura italiana durante la guerra con Irán.

La controversia comenzó tras una entrevista concedida por Trump a la cadena italiana La7, en la que afirmó que Meloni le había “suplicado” tomarse una foto con él durante el encuentro de líderes del G7. La mandataria italiana rechazó la versión y la calificó de “completamente inventada”.

Lejos de rebajar el tono, Trump reiteró sus señalamientos en una publicación en redes sociales desde Camp David. “La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, me pidió repetidamente una foto durante la cumbre del G-7 en Francia”, escribió el mandatario estadounidense.

En el mismo mensaje sostuvo que la popularidad de la dirigente italiana es baja y sugirió que ello se debe, entre otras razones, a que Italia no respaldó plenamente a Estados Unidos en los esfuerzos para impedir que Irán desarrollara armas nucleares.

Meloni respondió a través de Instagram, donde calificó las acusaciones como “ataques constantes y sin provocación”. Además, aseguró que su respaldo político depende de la defensa de los intereses nacionales italianos y no de su relación con Trump.

“Mi popularidad no te incumbe. Te sugiero que te ocupes de la tuya”, escribió.

La disputa ya había generado tensiones diplomáticas. Según medios italianos, el ministro de Asuntos Exteriores canceló un viaje previsto a Estados Unidos mientras miembros del gobierno cerraban filas en defensa de la primera ministra.

Trump también criticó a Italia por no permitir el uso de ciertas pistas de aterrizaje para operaciones militares estadounidenses durante la guerra con Irán. Roma había rechazado en marzo autorizar el empleo de una base en Sicilia para misiones ofensivas sin la aprobación del Parlamento, una decisión que Meloni justificó por las restricciones constitucionales y la oposición interna a la participación en conflictos armados.

El mandatario estadounidense afirmó además que, tras el acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra, Meloni ahora “quiere volver a ser amiga”.

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