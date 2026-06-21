Altas temperaturas en Nueva York exponen severas brechas de salud y desigualdad social

El primer día de verano es este domingo, pero los neoyorquinos ya han podido percibir lo que les espera: muchos días de calor sofocante y bochornoso.

El comisionado de salud de la ciudad de Nueva York, el Dr. Alister Martin, realizó un reporte sobre el calor extremo y sus consecuencias mortales para los habitantes.

El peligro invisible de las temperaturas moderadas

El Departamento de Salud publicó su informe anual sobre mortalidad relacionada con el calor, revelando que aproximadamente 500 neoyorquinos mueren prematuramente cada año debido a las altas temperaturas. Contrario a lo que suele pensarse, el mayor riesgo no proviene de las olas de calor extremo, sino de los días con temperaturas normales de verano.

El impacto del calor cotidiano

Los datos demuestran que alrededor del 80% de las muertes agravadas por el calor ocurren en días de calor no extremo, con temperaturas que oscilan entre los 82 y 94 °F. En estas jornadas no se registran picos drásticos de emergencias, pero el peligro es constante. Además, la cantidad de estos días de calor moderado se ha duplicado en las últimas cinco décadas, pasando de 14 a unos 32 por verano.

El riesgo principal durante estos días comunes de verano no es el golpe de calor directo, sino el agravamiento de afecciones médicas preexistentes, tales como enfermedades cardíacas, diabetes y enfermedad renal crónica.

El aire acondicionado como intervención vital

Casi la mitad de las muertes por estrés térmico suceden dentro del hogar. En los casos analizados donde se disponía de información, el 48% de las personas fallecidas en sus casas no tenían o no estaban utilizando un sistema de climatización. El acceso a la refrigeración se consolida así como la medida más efectiva para salvar vidas.

Alternativas de asistencia pública

Para las personas que no pueden costear un equipo de aire acondicionado, existen tres opciones principales de apoyo en la ciudad:

• Centros de refrigeración: Instalaciones del departamento de salud convertidas en espacios gratuitos y abiertos al público para resguardarse del calor.

• Programa de Refrigeración del Plan Esencial: Proporción de equipos de aire acondicionado gratuitos para pacientes elegibles dentro de dicho plan.

• Programa HEAT: Asistencia integral que facilita el acceso a sistemas de aire acondicionado y otorga fondos para ayudar a cubrir los costos de la factura eléctrica.

La recomendación fundamental de las autoridades para los días de calor habitual es mantener la vigilancia y priorizar el cuidado de familiares, vecinos y seres queridos que padezcan enfermedades crónicas, por ser el grupo demográfico con mayor vulnerabilidad.

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