Amber Heard completó su primera carrera en Madrid: “Nada supera esta sensación”

La actriz Amber Heard celebró que completó su primera carrera de 10 kilómetros en Madrid, España, ciudad en la que se estableció tras su polémico divorcio y juicio con el actor Johnny Depp.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de “Aquaman” compartió con sus seguidores una foto de ella sonriendo a la cámara luego de cruzar la meta. La actriz lució un conjunto deportivo Nike con una banda elástica en su cabello.

En la descripción, la artista celebró que completó su primera carrera. En otra publicación, Heard compartió una publicación con su hija Oonagh, de cinco años. En la imagen, la actriz sostiene en brazos a su hija mientras se dan un cariñoso abrazo.

“Nada supera esta sensación”, escribió Heard sobre la fotografía. Amber Heard también es madre de los gemelos Agnes y Ocean, de 12 meses.

La actriz se mudó a España luego de su polémico juicio con el actor Johnny Depp por difamación. Este caso se convirtió en uno de los juicios más controversiales en la industria del entretenimiento y afectó profundamente la carrera de ambos involucrados.

Tras el juicio, Heard dejó Estados Unidos y pasó un tiempo en la isla de Mallorca . Luego se estableció definitivamente en Madrid y se mantiene alejada de la atención mediática para concentrarse en la crianza de sus tres hijos.

Amber Heard ha revelado que disfruta pasar tiempo haciendo ejercicio. Por eso el running forma parte de su rutina de ejercicios desde hace varios años.

“Me gusta correr porque es una forma de aliviar el estrés, despejar la mente y concentrarme. Además, puedo hacerlo en cualquier lugar. Viajo tanto que para mí es invaluable tener algo que me mantenga sana y me haga sentir bien sin importar dónde esté”, declaró a SHAPE en 2018.

En esa entrevista, Heard aseguró que no siente el ejercicio como una obligación. “Cuando no estoy preparando una película, tengo más libertad e incorporo mi entrenamiento a mi vida, de modo que lo disfruto y no lo siento como una obligación”, añadió durante la entrevista.

Amber Heard y Johnny Depp se separaron oficialmente el 23 de mayo de 2016, luego de que la actriz solicitó el divorcio tras 15 meses de matrimonio. En la demanda de divorcio, la actriz alegó que hubo diferencias irreconciliables y violencia física por parte de Depp durante el matrimonio. El divorcio se resolvió con un acuerdo extrajudicial de $7 millones de dólares.

En 2018 Amber Heard publicó un artículo en el que se refería a sí misma como víctima de violencia sexual. Johnny Depp demandó a su exesposa afirmando que el artículo que escribió era difamatorio. Depp también alegó que fue víctima de violencia física por parte de Heard.

En agosto de 2020, Amber Heard contrademandó a Johnny Depp por 100 millones de dólares. El juicio por difamación comenzó en abril de 2022 y, tras semanas de deliberación y testimonios, el jurado determinó que Depp fue blanco de difamación en el artículo de Amber Heard y le otorgó al actor 15 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios. En su contrademanda, Heard ganó uno de los tres cargos por difamación y se le concedieron 2 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios.

En diciembre de ese año, Amber Heard anunció su decisión de llegar a un acuerdo extrajudicial con Johnny Depp.

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