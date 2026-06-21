El Día del Padre generará $27,900 millones, pero papá recibe $10,100 millones menos que mamá

Los estadounidenses gastarán este año un récord de $27,900 millones en el Día del Padre, según la Federación Nacional de Minoristas (NRF), pero esa cifra histórica todavía está lejos de lo que se gastó durante el Día de la Madre. En mayo pasado, las celebraciones para mamá movieron $38,000 millones, una diferencia de $10,100 millones que confirma que los consumidores siguen destinando mucho más dinero a festejar a las madres que a los padres.

Las estimaciones de la NRF indican que cada consumidor planea gastar en promedio $226.58 dólares en papá, frente a los $284.25 que destinó a mamá apenas unas semanas antes. La diferencia de $57.67 por persona ayuda a explicar por qué, pese al récord que se espera este domingo, el gasto total continúa muy por debajo de lo ocurrido en mayo.

Un récord que sigue en segundo lugar

El gasto de este año en el Día del Padre superará el récord anterior de $24,000 millones que se registró en 2025, un salto de casi $4,000 millones en solo 12 meses. Pero mientras el festejo a papá crece, el festejo a mamá también lo hizo: en 2025 se gastaron $34,100 millones y en 2026 esa cifra escaló a $38,000 millones, la mayor en la historia de la encuesta.

Esta tendencia confirma que año tras año papá siempre corre detrás en cuanto a las cantidades invertidas.

En 2023, el Día de la Madre generó $35,700 millones frente a $25,900 millones del Día del Padre, una brecha de casi $10,000 millones. La diferencia para 2026 se espera que sea todavía mayor.

Los regalos de papá, muy lejos de lo que recibió mamá

De acuerdo con la NRF, los regalos más populares para el Día del Padre en 2026 son:

Tarjetas de felicitación (60% de los compradores)

(60% de los compradores) Ropa (58%)

(58%) Una salida especial (55%)

(55%) Tarjetas de regalo (52%)

En el Día de la Madre, la variedad fue mucho mayor: flores (75%), tarjetas (74%), salidas especiales como cenas o brunch (63%) y joyería, que sola acumuló $7,500 millones en ventas.

Para papá, la joyería ni siquiera aparece entre las categorías principales.

Phil Rist, vicepresidente ejecutivo de Estrategia de Prosper Insights & Analytics, señaló que “los artículos electrónicos y de cuidado personal tienen las mayores ganancias” en las compras del Día del Padre este año. “Estos artículos reflejan el enfoque de los consumidores en dar a papá regalos prácticos y populares, especialmente productos que faciliten su vida”, indicó Rist.

El factor económico: ajustar el festejo sin eliminarlo

La encuesta de la NRF, realizada entre el 30 de abril y el 6 de mayo de 2026 con 7,914 consumidores, encontró que el 77% de los estadounidenses planea celebrar el Día del Padre, en línea con años anteriores.

Mark Mathews, economista en jefe de la NRF, fue directo sobre las implicaciones económicas: “A pesar de las presiones económicas, el Día del Padre sigue siendo igual de importante para los compradores que en años anteriores. Para que el festejo cumpla con su presupuesto, los consumidores están reduciendo gastos en otras áreas”, sostuvo Mathews.

Para las familias hispanas, se trata de una decisión que se toma en el supermercado, al revisar la tarjeta de crédito o al comparar precios en línea.

El comercio en línea lidera las compras, con el 38% de los consumidores que deciden comprar por internet, seguido de tiendas departamentales (37%) y tiendas de descuento (26%), estas últimas registraron un 23% el año pasado. Quien busque ahorrar, tiene varias opciones a su disposición.

¿Para quién es el regalo?

La encuesta también reveló a quién se destina el gasto:

Padre o padrastro : 45% de los compradores

: 45% de los compradores Esposo : 25%

: 25% Hijo : 13%

: 13% Hermano : 10%

: 10% Amigo : 8%

: 8% Abuelo: 7%

Un tercio de los consumidores (31%) planea que su regalo sea una experiencia y el 45% considera regalar una caja de suscripción. Para quienes no saben qué comprar, estas opciones permiten ajustar el gasto sin sacrificar el gesto.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los regalos para el Día del Padre 2026

¿Cuánto se espera gastar en total en el Día del Padre 2026?

La Federación Nacional de Minoristas (NRF) proyecta un gasto récord de $27,900 millones, superando los $24,000 millones de 2025.

¿Cuánto gastará en promedio cada persona en papá?

El gasto promedio por consumidor se estima en $226.58 dólares, frente a $199.38 del año anterior.

¿Qué tan grande es la diferencia con el Día de la Madre?

Para este año, la NRF proyectó que el Día de la Madre generaría $38,000 millones, es decir, $10,100 millones más que el Día del Padre. En gasto individual, la diferencia es de $57.67 por persona.

¿Qué regalar sin gastar de más?

Las tiendas de descuento, las compras en línea y los regalos de experiencia son las opciones más económicas. Las tarjetas de regalo también permiten ajustar el monto al presupuesto disponible.

¿Qué categorías de regalos están creciendo más?

Según la NRF, los artículos electrónicos y de cuidado personal registran los mayores incrementos en 2026 para el Día del Padre.

¿Cuántos estadounidenses celebrarán el Día del Padre?

El 77% de los consumidores planea celebrar la fecha, una cifra que se mantiene estable desde años anteriores.

Conclusión

El Día del Padre rompe su propio récord, pero la brecha con el Día de la Madre se agranda. Si la tendencia se mantiene, en 2027 esa diferencia podría superar los $11,000 millones.

Para las familias hispanas, que representan una parte creciente de los consumidores en Estados Unidos, la pregunta que queda sobre la mesa es: ¿hasta cuándo papá seguirá siendo el segundo lugar en el calendario del gasto familiar? Las marcas ya lo saben. Las tiendas de descuento están creciendo. Y el presupuesto del hogar, en muchos casos, ya decidió.

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