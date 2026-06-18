Liderazgo del Concejo de NYC traza un plan ante el caos de prostitución y venta ambulante en la Avenida Roosevelt

La proliferación cada vez más obvia de la prostitución a plena luz del día y en las vías principales, el aumento descontrolado del comercio ambulante no autorizado y el creciente temor de residentes en la Avenida Roosevelt, en Queens, fue apenas uno de los ejes temáticos del primer encuentro formal de la presidenta del Concejo Municipal de Nueva York, Julie Menin, con representantes de medios hispanos, en una mesa redonda donde también defendió fortalecer el carácter de ‘ciudad santuario’ de la Gran Manzana y ampliar medidas de alivio económico para inmigrantes y trabajadores de bajos ingresos.

Durante el intercambio, periodistas comunitarios describieron el deterioro de la calidad de vida en uno de los corredores más emblemáticos de la migración latina en la ciudad, denunciando prostitución en las calles, incremento del crimen y ocupación descontrolada de aceras por vendedores ambulantes.

Ante esta panorámica que no es nueva para los residentes de vecindarios como Jackson Heights y Corona, Menin aseguró que el Concejo Municipal está analizando junto a líderes locales y concejales del distrito en un plan específico para una intervención municipal en la Roosevelt.

“Entendemos las preocupaciones. Algo tiene que hacerse. No podemos continuar con el status quo. Es inaceptable”, respondió la líder legislativa, quien adelantó que en las próximas semanas anunciarán nuevas medidas enfocadas en seguridad pública y calidad de vida para la zona.

El intercambio incluyó además las reiteradas denuncias sobre el impacto de los vendedores ambulantes sin autorización en vecindarios como Jackson Heights, Flushing y Washington Heights. Menin defendió la legislación recientemente aprobada por el Concejo para ampliar el número de permisos legales de vendedores ambulantes mientras se fortalece la fiscalización contra operadores ilegales.

“Estamos enfocados en crear un sistema más fuerte de vendedores legales, pero también en aumentar la aplicación de las reglas”, indicó.

Contrarrestando el temor

Más allá del caos creciente de ‘La Roosevelt’, la líder legislativa aprovechó el encuentro el primero de sus encuentros formales con medios hispanos, para reafirmar que las prioridades de la bancada demócrata en la cámara será robustecer aún más el carácter de ciudad santuario de Nueva York frente al temor creciente entre comunidades inmigrantes.

La presidenta del Concejo sostuvo además que la Ciudad debe evitar que el miedo de los no ciudadanos termine afectando el conteo poblacional del Censo 2030, tomando en cuenta el peso político y económico que representa para Nueva York mantener un registro preciso de sus comunidades inmigrantes.

En ese contexto, defendió la ampliación de fondos para servicios legales de inmigración, tomando como base los aproximadamente $83 millones previstos en el presupuesto fiscal 2026-2027 para asistencia jurídica a inmigrantes vulnerables.

“Hemos creado nuevos esquemas de protección a nuestra comunidad inmigrante que son únicos en todo el país y que de hecho están siendo replicados por Los Angeles. Entendemos los temores y por eso nuestra misión será reforzar acciones para que la cámara considera más medidas legales para garantizar que el conteo poblacional sea lo más preciso posible”, enfatizó.

Menin: “Solo el 40% de las personas elegibles pueden aplicar al plan de Tarifas Justas del Subway por lo complicado del proceso. Eso lo vamos a reformar”. (Foto: Gerardo Romo – NYC City Council)

Bus y Subway gratuitos, pero…

La conversación también giró hacia el tema de la asequibilidad, considerado por muchos latinos como la principal preocupación económica en la ciudad.

Aunque el alcalde Zohran Mamdani ha promovido públicamente la idea de autobuses gratuitos para todos los neoyorquinos, Menin defiende una propuesta más focalizada para garantizar transporte gratuito sólo a los residentes de muy bajos ingresos, lo cual pasa por implementar mecanismos de inscripción automática para facilitar el acceso al programa de Tarifas Justas.

“Observamos que solo el 40% de las personas elegibles para el programa de Tarifas Justas pueden aplicar. El proceso de inscripción es muy complicado. A nosotros nos parece más razonable simplificar este paso para que más neoyorquinos que viven bajo la línea de la pobreza puedan tener no solo los buses gratis, sino también el Subway. No tendría sentido disponer de movilización gratuita universal para las personas con altos ingresos”, acotó.

La líder legislativa también respaldó medidas para enfrentar prácticas comerciales que elevan el costo de vida, incluyendo propuestas contra el “dynamic pricing” y otras formas de fijación variable de precios en supermercados y comercios.

El encuentro contó con la participación de Shaun Abreú, líder de la mayoría demócrata en el Concejo y con Elsie Encarnación subjefa de la bancada quien representa el distrito 4 de East Harlem.

Objetivos trazados: