Asesino de 8 mujeres en Nueva York va en ruta a cárcel estatal por el resto de su vida: ¿cerrado el largo misterio de Gilgo Beach?

“Gilgo Beach”, un caso que por décadas atormentó a la policía en el condado Suffolk (NY), parece haberse cerrado finalmente –a menos que aparezcan nuevas víctimas– con el traslado del arquitecto Rex Heuermann, asesino confeso de 8 mujeres, a una cárcel en Stormville, fuera de Long Island.

Heuermann, arrestado el 14 de julio de 2023 en su oficina de arquitectura en Manhattan (NYC), se había declarado “no culpable”. Pero el 8 de abril de este año sorprendió al asumir la culpa de siete feminicidios por lo que había sido acusado y confesar otro más. Finalmente, este 17 de junio escuchó su sentencia: tres cadenas perpetuas “consecutivas” sin posibilidad de libertad condicional.

Incluso el veterano juez Timothy Mazzei derramó lágrimas mientras escuchaba las dramáticas declaraciones sobre el impacto en las víctimas durante la audiencia de sentencia, comentó New York Post.

Los últimos tres años estuvo en la cárcel del condado Suffolk, pero al día siguiente de la sentencia fue trasladado. “Rex Heuermann está pasando actualmente por el proceso de ingreso en el Centro Correccional Green Haven, una de las instalaciones designadas para la recepción de reclusos”, declaró el jueves el Departamento de Correccionales y Supervisión Comunitaria del estado Nueva York. Pero allí no pasará el resto de su vida, pues le espera otro traslado.

“Será asignado a una prisión estatal tras una evaluación de sus antecedentes penales, el riesgo de seguridad y sus necesidades médicas, de salud mental y de programas”, comentó ABC News. Según el alguacil de Suffolk, los tres años que Heuermann estuvo allí leía novelas macabras y mantenía correspondencia con al menos otro asesino en serie no identificado.

“No hay palabras que pueda decir, pero soy responsable de lo que se dijo hoy”: así se dirigió Heuermann (62) al juez Mazzei antes de ser condenado. “Mis palabras carecerían de sentido, así que lo dejaré ahí por ahora”, añadió.

Las ocho mujeres asesinadas por Rex Heuermann en Nueva York fueron halladas entre 1993 y 2010. Crédito: Suffolk County District Attorney’s Office, NY | Cortesía

“Ella cree que Rex recibió lo que se merecía”, declaró al New York Post Bob Macedonio, abogado de Asa Ellerup, la segunda ex esposa del asesino serial. «Considera que la sentencia fue totalmente apropiada y sus pensamientos y oraciones están con las víctimas y sus familias».

Luego de 27 años de matrimonio (1996–2023), Ellerup solicitó el divorcio días después de que salieran a la luz las acusaciones. Heuermann fue acusado de matar a siete mujeres desde la década de los 90′, lo que supone que algunos homicidios quizás sucedieron cuando estaba soltero, tras divorciarse de su primera esposa, Elizabeth Ryan, un matrimonio sólo duró entre 1990 y 1991.

Heuermann fue arrestado originalmente como sospechoso del homicidio de siete mujeres y de arrojar sus cuerpos en una zona playera de Long Island cerca de su residencia en Massapequa Park. Mientras esperaba juicio se había declarado “no culpable” de todos los cargos, pero luego cambió su posición y admitió un femicidio adicional.

Se trata de Karen Vergata, una residente de Manhattan (NYC) de 34 años, madre de dos hijos, que desapareció el Día de San Valentín de 1996. Durante décadas fue conocida únicamente como «Fire Island Jane Doe», después de que sus piernas y pies fuesen hallados en esa zona en abril de ese año. Su cráneo fue encontrado posteriormente cerca de Tobay Beach en 2011.

¿De qué fue acusado el llamado “asesino serial de Gilgo Beach”?

Heuermann fue acusado de matar a siete mujeres desde la década de 1990: Valerie Mack (24), Melissa Barthelemy (24), Megan Waterman (22), Amber Costello (27), Maureen Brainard Barnes (25), Sandra Costilla (28) y Jessica Taylor (20). Sus restos fueron encontrados cerca de Gilgo Beach a lo largo de Ocean Parkway entre 1993 y 2010. Luego admitió que también había matado a Karen Vergata (34).

El arquitecto que trabajaba en la ciudad de Nueva York y residía como un padre de familia en Long Island sin antecedentes policiales, fue acusado inicialmente en el verano de 2023 de los homicidios de Barthelemy, Waterman y Costello.

Desde entonces hubo una amplia expansión de la investigación. En junio de 2024, cuando Heuermann fue acusado del 6to homicidio, los fiscales revelaron inquietantes documentos de “planificación” que, según afirman, utilizó en sus asesinatos y la eliminación de las víctimas, comentó entonces ABC News. Luego en diciembre de ese año se le acusó por el 7mo homicidio.

Heuermann “planeó y ejecutó meticulosamente seis asesinatos separados” a lo largo de los años, comentó el fiscal de distrito del condado Suffolk, Raymond Tierney, en una conferencia de prensa en junio de 2024.

Se cree que utilizó un teléfono prepago para contactar a sus víctimas. Según documentos judiciales una cuenta de correo electrónico asociada a uno de los teléfonos prepago que poseía se utilizó para buscar trabajadoras sexuales, pornografía relacionada con la tortura y otras formas ilícitas de pornografía. Al parecer también usó la aplicación de citas Tinder bajo un alias.

Mucho antes de que Heuermann fuese detenido los casos de estas jóvenes muertas habían sido un complicado y largo misterio con titulares nacionales, aparecido en programas de televisión sobre delitos reales y fueron el tema de una película de Netflix en 2020, “Lost Girls”, basada en un libro de Robert Kolker (2013).

En 2022 Heuermann fue entrevistado para el portal de youtube Bonjour Realty, siendo propietario de la firma de consultoría y arquitectura “RH Consultants & Associates”.

Si bien el nombre de Heuermann nunca había surgido en la investigación como el de un sospechoso, su descripción física coincidía con la de un hombre que había salido apresuradamente de la casa de una víctima poco antes de que ella desapareciera: medía 6 pies 4 pulgadas (1.93 metros) y era de complexión robusta. Otro avance provino del sofisticado análisis de mapeo de teléfonos celulares.

Así, las autoridades se colocaron tras su pista. En enero de 2023 un equipo de vigilancia observó y recuperó un pedazo de pizza desechado por Heuermann en Midtown Manhattan (NYC). En junio de ese año los laboratorios forenses pudieron determinar que el cabello masculino que se encontró en el cadáver de Waterman y el hisopo de la corteza de la pizza tenían perfiles de ADN que eran “iguales”. Ello llevó al escandaloso arresto de Heuermann cerca de su oficina en la ciudad de Nueva York el 14 de julio de 2023.

Demanda paralela

En abril de este año Benjamín Torres, hijo adulto de Valerie Mack, una de las víctimas vinculadas a Heuermann, presentó una demanda civil contra él, su ex esposa Asa y su hija Victoria ante la Corte Suprema del estado Nueva York en el condado Suffolk.

El año pasado Victoria Heuermann anunció a través de su abogado que su padre “muy probablemente” era el presunto asesino de Gilgo Beach. Antes del arresto ella laboraba para su firma de arquitectura en Manhattan (NYC), pero luego tuvo dificultades para encontrar trabajo, publicó The New York Times en noviembre de 2024.