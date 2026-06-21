Rod Stewart se desvaneció en pleno concierto y requirió oxígeno

El cantante Rod Stewart detuvo uno de sus conciertos debido a un malestar físico y el músico tuvo que recibir oxígeno en pleno escenario ante la mirada preocupada de sus fans.

Rod Stewart se presentó en concierto en el Utah First Credit Union Amphitheatre, situado en West Valley City como parte de su gira “One Last Time”.

El artista comenzó a mostrar signos de debilidad física durante su presentación. Al artista le costaba mantenerse firme y en varias oportunidades buscó apoyo para mantenerse de pie. Por esta razón, se vio obligado a interrumpir momentáneamente el espectáculo para recibir asistencia médica de urgencia.

El equipo de Stewart tuvo que brindar asistencia médica al cantante y le suministraron oxígeno con un tanque para que el artista lograra recuperar el aliento.

El público aguardó con paciencia y a la expectativa del estado de salud de Stewart. Luego de que recuperó su estado de salud, el cantante se dirigió con honestidad a sus fans y calmó la preocupación que reinó en el recinto durante unos minutos.

“El espectáculo debe continuar”, comenzó diciendo el artista tras recuperar el aliento. “Casi me desmayo ahí mismo. ¿Os importaría si me siento para esta canción?”.

Aunque no se especificó qué causó la falta de aliento de Stewart, en redes sociales se ha atribuido el desvanecimiento a la altitud de West Valley City, ciudad que se encuentra a una altura 1.300 metros sobre el nivel del mar. Esta altura suele causar problemas de oxigenación a algunas personas, principalmente a quienes no vivan en esa ciudad.

El pasado 12 de junio, Rod Stewart canceló su concierto en San Diego cuando faltaba menos de una hora para que iniciara el show. En ese momento aseguró que se recuperaba de un cuadro de laringitis.

A principios de junio, el artista se vio obligado a cancelar dos de sus espectáculos programados en el Coliseo del Caesar’s Palace de Las Vegas debido a complicaciones de salud.

Rod Stewart está de gira por Estados Unidos. Su próxima presentación está programada para el 31 de julio en el Northwell at Jones Beach Theater en Wantagh, Nueva York.

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