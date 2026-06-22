Alertan sobre las posibles pérdidas de empleo tras la fusión de Paramount y Warner Bros Discovery

Recientemente, el Departamento de Oportunidades Económicas del Condado de Los Ángeles ha publicado un informe en el que habla sobre las posibles pérdidas de empleo que ocurrirán tras la fusión de Paramount Skydance Corporation y Warner Bros Discovery.

El informe ha sido titulado “Protegiendo los empleos en el sector del entretenimiento: evaluación del impacto económico de la compra de Warner Bros.”, esto se une a la carta firmada por estrellas de Hollywood en la que expresan el descontento por esta fusión.

Hay que recordar que el acuerdo a punto de cerrarse está valorado en $111 millones de dólares, por lo que se trata de una negociación millonaria que pone en juego muchos factores para la industria del entretenimiento.

El informe le fue presentado hace unos días a la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles y con ello se busca echar para atrás el acuerdo. En el informe se explica: “La fusión pone en riesgo potencial a unos 2,495 puestos de trabajo en el área metropolitana del condado de Los Ángeles y a unos 6,000 a nivel mundial, principalmente en funciones corporativas, tecnológicas, inmobiliarias y otras funciones compartidas debido a la duplicación de funciones entre las dos empresas”.

Esta publicación también sirve como contraposición de las declaraciones dadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que dio luz verde a la fusión. En su sentencia, dicen: “El DOJ concluyó que la fusión beneficiaría a los trabajadores al fortalecer la competencia y no reducir las oportunidades laborales. Esta decisión ha generado un debate continuo entre las partes interesadas sobre posibles despidos, reducción de la producción y debilitamiento de las normas laborales, a menos que se implementen sólidas medidas de protección”.

El informe presentado recientemente por el Departamento de Oportunidades Económicas del Condado de Los Ángeles también sirve como una advertencia de posibles demandas que pueden surgir. En una publicación hecha por “Deadline”, se explica que el fiscal general de California, Rob Bonta, podría bloquear o retrasar esta fusión.

Por ahora, queda esperar cuáles son las acciones que seguirán las autoridades de Los Ángeles y qué paso dará David Ellison, actual CEO de Paramount Skydance Corporation.

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