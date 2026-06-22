El salario medio en EE.UU. cae de $1,235 a $850 semanales tras impuestos y deducciones

Aunque los salarios en Estados Unidos continúan aumentando sobre el papel, la cantidad de dinero que realmente llega a los bolsillos de los trabajadores es considerablemente menor una vez que se descuentan impuestos, contribuciones obligatorias y otros gastos.

De acuerdo con datos recientes de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS, por sus siglas en inglés), un trabajador promedio que gana $1,235 por semana termina llevándose a casa cerca de $850.

Durante mayo de 2026, las ganancias promedio por hora de los trabajadores del sector privado alcanzaron los $37.53, frente a los $36.28 registrados un año antes.

Además, el salario semanal habitual de un empleado de tiempo completo llegó a $1,235 durante el primer trimestre del año, equivalente a unos $64,000 anuales antes de cualquier descuento.

Sin embargo, esa cifra se reduce significativamente una vez que comienzan las retenciones.

Impuestos federales reducen una parte importante del salario

Para una persona soltera que gana cerca del salario promedio en Estados Unidos, los primeros $16,100 de sus ingresos anuales no pagan impuesto federal gracias a la deducción estándar.

Después de aplicar ese beneficio, quedan alrededor de $48,120 sujetos a impuestos.

De esa cantidad, los primeros $12,400 pagan una tasa de 10%, mientras que una parte mayor se grava al 12%. Solo los ingresos que superan ciertos límites pasan a una tasa más alta de 22%.

Al final, un trabajador con ingresos promedio termina pagando alrededor de $5,526 al año en impuestos federales sobre la renta, lo que equivale a aproximadamente el 8.6% de su salario antes de deducciones.

A eso se suma la retención obligatoria del 7.65% correspondiente a los programas de Seguro Social y Medicare.

En conjunto, los impuestos federales absorben alrededor del 16% del ingreso antes incluso de considerar otros descuentos.

Más deducciones reducen el cheque semanal

La situación se vuelve más compleja para quienes viven en estados que también cobran impuesto sobre la renta. En esos casos, los trabajadores pueden perder entre un 3% y un 6% adicional.

Además, muchos empleados pagan primas de seguros médicos patrocinados por sus empleadores, cobertura dental y aportaciones a planes de retiro 401(k).

Cuando se suman todas estas deducciones, el monto descontado puede superar fácilmente el 30% del salario total.

Por ello, un trabajador con ingresos semanales de $1,235 suele terminar recibiendo cerca de $850 en su cuenta bancaria.

La inflación sigue reduciendo el poder adquisitivo

El aumento de salarios tampoco ha logrado compensar completamente el incremento de precios.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), los ingresos reales promedio por hora disminuyeron 0.71% durante los 12 meses concluidos en mayo de 2026.

La razón principal fue el avance de la inflación. El Índice de Precios al Consumidor (CPI) aumentó 4.25% entre mayo de 2025 y mayo de 2026, un ritmo superior al crecimiento real de los salarios.

Esto significa que muchos trabajadores reciben aumentos, pero terminan perdiendo capacidad de compra debido al encarecimiento de productos básicos, vivienda, seguros y alimentos.

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