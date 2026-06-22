Aprueban orden de alejamiento solicitada por Sabrina Carpenter contra un hombre de 31 años

A principios de año, Sabrina Carpenter presentó una demanda en contra de un hombre de 31 años que intentó entrar a su hogar en Los Ángeles, California, varias veces.

Tras unas semanas en las que el hombre, identificado como William Applegate, fue a testificar y dio sus razones para intentar entrar a la casa de la cantante, las autoridades concedieron una orden de alejamiento de larga duración.

Según información compartida por agencias de noticia, Carpenter no tuvo que ir a declarar durante el juicio, aunque se dice que tenía planes de hacerlo de forma online.

El que sí fue llamado a declarar fue el acusado, quien aseguró que él y la cantante de 27 años tenían que “estar juntos lo antes posible”. Se justificó diciendo que todo era parte de un programa militar que tenía como objetivo lograr la “seguridad nacional y global”.

“Page Six” también reseñó que la jueza a cargo del caso le dijo a Applegate: “Entiendo que usted cree que, para salvar el mundo, usted y el peticionario deben estar juntos. Obedezca la orden, no lo que usted crea que es correcto, ni lo que crea que le ordenan los militares”.

Al presentar la demanda, Carpenter dejó claro que está preocupada por su seguridad y por la de su familia.

Se debe recordar que este hombre fue arrestado el mes pasado luego de que agrediera a uno de los miembros de seguridad de la cantante mientras intentaba entrar a su casa.

Tras el arresto, fue liberado y pocos días después lo intentó otra vez. Se dice que buscó entrar a la propiedad más de 10 veces.

¿Dónde vive Sabrina Carpenter?

Sabrina Carpenter no es la primera estrella en Los Ángeles que es víctima del acoso y de los intentos de invasión . Estos casos siempre han generado debates sobre lo expuestos que están los famosos cuando se habla sobre sus inversiones y hogares.

Se dice que la residencia principal de Carpenter en este momento es una mansión ubicada en Hollyridge Drive, la cual compró en 2023 por $4.4 millones de dólares.

Esta residencia resalta por su estilo colonial. A su disposición tiene una casa de 3,400 pies cuadrados distribuidos en dos plantas, también hay áreas verdes y espacios suficientes para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

Además de esta casa en Los Ángeles, se dice que Carpenter es dueña de un apartamento en Tribeca, Nueva York. Esta propiedad la habría comprado en el 2025 por $9.95 millones de dólares.

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