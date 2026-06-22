Caso Charlie Kirk: tribunal rechaza que expareja del acusado testifique en persona

Un juez del estado de Utah rechazó una solicitud de la defensa de Tyler Robinson, acusado de asesinar al activista conservador Charlie Kirk, para obligar a su expareja a declarar en persona durante la próxima audiencia preliminar del caso.

La decisión fue adoptada el lunes por el juez Tony Graf Jr., quien además respaldó la posición de la fiscalía para anular la citación que buscaba la comparecencia de Lance Twiggs, previsto como testigo clave en el proceso, según NBC News.

La audiencia preliminar está programada para el 6 de julio y forma parte del procedimiento judicial contra Robinson, de 23 años, acusado de homicidio agravado y otros delitos vinculados al presunto asesinato ocurrido en el campus de la Universidad del Valle de Utah, en Orem.

Twiggs convivía con el acusado en el momento de los hechos. Aunque el tribunal se refiere al testigo como “Sr.”, la defensa ha señalado previamente que se identifica como mujer transgénero bajo el nombre de Luna.

La fiscalía sostiene que el testimonio de Twiggs ya fue recogido en una entrevista grabada con investigadores, en la que supuestamente Robinson confesó el crimen y describió acciones posteriores como ocultar el arma, deshacerse de su ropa y advertir a su pareja que no contactara a las autoridades.

Además de esa declaración, los fiscales planean presentar una nota manuscrita atribuida al acusado y varios mensajes de texto como parte de la evidencia.

Uso de testimonios indirectos

Durante la misma audiencia, el juez Graf también rechazó una moción de la defensa para impedir el uso de testimonios indirectos en la determinación de causa probable. Según explicó, la legislación de Utah permite su utilización en esta etapa del proceso.

“Si bien la audiencia preliminar es una etapa crucial del proceso penal, no es un juicio y no implica una determinación de culpabilidad o inocencia”, afirmó el juez al justificar su decisión.

El tribunal señaló además que la audiencia se realizará bajo estrictas condiciones, incluyendo la prohibición del uso de dispositivos electrónicos en la sala, con el objetivo de preservar el orden del proceso.

Tyler Robinson se entregó a las autoridades un día después del homicidio. Enfrenta múltiples cargos, entre ellos obstrucción de la justicia, manipulación de testigos y comisión de un delito violento en presencia de un menor.

En caso de ser hallado culpable, la fiscalía ha indicado que solicitará la pena de muerte. El acusado aún no ha presentado declaración de culpabilidad o inocencia.

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