Trump amenaza con hasta 10 años de prisión por vandalizar el estanque reflectante

El presidente Donald Trump advirtió este lunes que quienes hayan cometido actos de vandalismo en el Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln, en Washington, podrían enfrentar hasta diez años de prisión, una amenaza que se convirtió en el eje de la polémica tras la detención de al menos cinco personas por este caso.

El mandatario aseguró que las autoridades actuarán con firmeza contra quienes dañen instalaciones públicas, especialmente en la capital estadounidense, que se prepara para las celebraciones del 250 aniversario de la independencia el próximo 4 de julio.

“Por favor, recuerden que existe una pena de 10 años de prisión por la destrucción —o incluso el intento de destrucción— de estos elementos, ¡y dicha pena se aplicará con todo rigor!”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

La polémica se produce en torno al Estanque Reflectante ubicado frente al Monumento a Abraham Lincoln, una de las obras que fue renovada recientemente dentro de los preparativos para las festividades nacionales.

Pese a la restauración, la instalación comenzó a presentar problemas pocas semanas después de su reapertura. En junio, el agua adquirió una intensa coloración verde debido a la proliferación de algas, mientras equipos gubernamentales iniciaban trabajos para recuperar su aspecto habitual.

Daños supuestamente ocasionados

Trump sostiene que el deterioro no se debe únicamente a causas ambientales. Según afirmó sin presentar pruebas, personas desconocidas vertieron sustancias químicas en el agua y causaron daños en áreas recién acondicionadas alrededor del estanque.

“Vertieron productos químicos ilegalmente en el agua y destruyeron la hermosa zona de césped nueva”, denunció el presidente.

El mandatario también destacó que otras fuentes, monumentos y espacios públicos restaurados en Washington no han sufrido daños similares. “De las muchas estatuas y fuentes que reconstruimos, renovamos, limpiamos y reparamos, la única que fue objeto de vandalismo fue el Estanque Reflectante”, afirmó.

Mientras continúan las investigaciones, operarios trabajan contrarreloj para eliminar las algas y dejar la instalación lista antes de los actos conmemorativos previstos para el Día de la Independencia.

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