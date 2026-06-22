EE.UU. da por terminado el seguimiento a viajeros vinculados a un brote de hantavirus

El gobierno de Estados Unidos dio por terminada la vigilancia sanitaria relacionada con el brote de hantavirus detectado en un crucero que navegó por el Atlántico Sur, tras confirmar que ninguno de los pasajeros sometidos a cuarentena desarrolló la enfermedad.

La decisión fue anunciada este lunes por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), luego de que los últimos ocho viajeros bajo observación completaran 42 días de monitoreo médico sin presentar síntomas.

El cierre de la operación pone fin a una de las respuestas sanitarias más inusuales de los últimos meses, desencadenada por un brote registrado a bordo del crucero MV Hondius que dejó tres fallecidos y obligó a las autoridades estadounidenses a aislar a varios pasajeros a su regreso al país.

En total, 18 ciudadanos estadounidenses fueron considerados potencialmente expuestos al virus Andes, una variante rara del hantavirus detectada principalmente en Sudamérica.

A diferencia de otras cepas de este virus, el Andes ha despertado especial preocupación entre las autoridades sanitarias debido a su capacidad de transmitirse entre personas, una característica poco común dentro de este grupo de enfermedades.

Por esa razón, los pasajeros fueron trasladados a una instalación especializada en Nebraska, donde permanecieron bajo estricta vigilancia médica mientras se evaluaba la posibilidad de nuevos contagios.

El operativo también generó debate público después de que el secretario de Salud, Robert Kennedy, ordenara mantener en aislamiento a una pasajera que se había opuesto a cumplir la cuarentena establecida por las autoridades.

Con información de EFE.

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