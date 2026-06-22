Hallan 27 animales en condiciones deplorables en Brooklyn

Una mujer de Brooklyn fue arrestada después de que las autoridades encontraran 27 animales viviendo en condiciones insalubres dentro de un apartamento del vecindario de Ocean Hill, donde también fue hallado un cachorro muerto.

La detenida fue identificada como Jessica Styles, de 45 años, quien enfrenta múltiples cargos relacionados con crueldad animal tras un operativo realizado el pasado miércoles en una vivienda ubicada sobre Herkimer Street, según informaron la Policía de Nueva York (NYPD) y la Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (ASPCA).

De acuerdo al New York Post, la investigación comenzó luego de que vecinos presentaran una denuncia en días pasados. De acuerdo con las autoridades, los reportes alertaban sobre un fuerte olor proveniente del inmueble y ladridos constantes que despertaron preocupación por el estado de los animales.

Qué encontraron las autoridades en el apartamento

Cuando agentes policiales y rescatistas ejecutaron una orden de registro, descubrieron un escenario alarmante. En el interior del apartamento había 22 perros, 4 gatos y una paloma. Muchos de ellos permanecían encerrados en jaulas distribuidas por toda la vivienda.

Además, los equipos de rescate encontraron un cachorro muerto dentro del apartamento. La ASPCA indicó que todos los animales sobrevivientes fueron trasladados a su Centro de Recuperación Animal en Manhattan y a su centro de rehabilitación ubicado en el Valle del Hudson para recibir atención médica especializada.

Las primeras evaluaciones revelaron que numerosos perros estaban cubiertos de orina y heces. También presentaban infestaciones severas de pulgas. Algunos de los cachorros más jóvenes mostraban signos de bajo peso, mientras que varios perros adultos sufrían enfermedades dentales sin tratar.

Los especialistas señalaron que los animales requerirán cuidados médicos y conductuales continuos para recuperarse de las condiciones en las que fueron encontrados. La ASPCA no informó cuánto tiempo llevaban viviendo en ese entorno.

Los cargos contra la propietaria

Según la policía, Styles fue acusada de un cargo de crueldad agravada contra animales y de 27 cargos por torturar, herir o no proporcionar alimentación adecuada a un animal.

El caso ha generado indignación entre organizaciones defensoras de los animales y residentes de la zona. Las autoridades consideran que se trata de un presunto caso de acumulación de animales combinado con negligencia extrema.

El fiscal de distrito de Brooklyn, Eric Gonzalez, aseguró que su oficina buscará que se haga justicia.

“Mantener animales en condiciones horribles y no proporcionarles las necesidades básicas es un delito, y mi oficina está comprometida a responsabilizar a cualquiera en Brooklyn que sea lo suficientemente insensible como para hacerlo”, expresó González en un comunicado.

El fiscal también agradeció a las personas que reportaron la situación y a la ASPCA por intervenir para rescatar a los animales. “Estoy agradecido con quienes denunciaron este presunto caso de abuso a gran escala y con la ASPCA por rescatar y rehabilitar a estas mascotas maltratadas”, añadió.

Por ahora, la ASPCA continuará colaborando con el NYPD y con la Fiscalía de Brooklyn en la investigación criminal. Mientras tanto, los animales permanecerán bajo observación veterinaria y recibirán tratamiento antes de que pueda evaluarse si son aptos para adopción en el futuro.

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