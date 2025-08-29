21 perros muertos por falta de agua y ventilación: dantesco hallazgo en Nueva York

Robert Palulis y Anastasia A. Palulis, dueños de un centro de alojamiento canino en el norte de Nueva York, fueron acusados ​​de la muerte de 21 perros bajo su cuidado.

Tras una denuncia los agentes encontraron a los animales muertos el domingo en el centro de alojamiento canino “Anastasia’s Acres” en la ciudad Argyle, a unas 45 millas (72 kilómetros) al norte de Albany, capital estatal. Los sospechosos de 48 y 38 años fueron acusados ​​de no proporcionar agua ni ventilación adecuadas, lo que habría provocado el deceso de los animales, según un comunicado de la Oficina del Alguacil del condado Washington.

Un can fue encontrado con vida y trasladado a la Clínica Veterinaria Northway en Moreau. El martes la oficina del alguacil anunció que los Palulis enfrentan 22 cargos por delitos menores en virtud del Artículo 353 de la Ley de Agricultura y Mercados de Nueva York, que abarca el manejo excesivo, la tortura y las lesiones a los animales, así como la falta de suministro de alimento adecuado, indicó Daily News.

Hannah Elmore, una niña de 12 años cuya mascota Piglet (3) se encontraba entre los 21 animales encontrados muertos, declaró a la cadena local WRGB, afiliada de CBS News, que su familia no ha recibido noticias de las autoridades sobre la causa del deceso.

“Mi papá dijo que tenía algo que ver con el aire acondicionado, pero no obtuvimos mucha información al respecto”, dijo Hannah. Se suponía que Piglet se quedaría en las instalaciones dos noches. La familia la había dejado el viernes antes de irse de viaje el fin de semana.

El domingo, justo antes de que planearan recogerla, el papá de Hannah recibió una llamada con la devastadora noticia. “Me derrumbé de inmediato”, dijo la niña. La familia fue entonces a las instalaciones y avisó a las autoridades.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En junio de esta año más de 80 perros fueron rescatados tras el hallazgo del cadáver de una anciana en un hogar en Brooklyn (NYC). En marzo de 2024 11 perros y dos gatos desnutridos y maltratados fueron rescatados de una casa desaseada en Queens durante una redada de la policía de Nueva York (NYPD) que también descubrió heroína y fentanilo. La Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad Animal (ASPCA) acogió a esas mascotas.

En 2023 una mujer fue arrestada por supuestamente dejar más 80 perros y gatos, la mayoría muertos, en un camión abandonado en un centro comercial en Nueva Jersey.